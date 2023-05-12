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Армія України в Бєлгороді або Ростові: Сотник оцінив сценарій, яким лякає Пригожин

Андрій Ганчук
12 травня 2023, 18:16 оновлено 12 травня, 18:16
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Будь-які дії України слід розглядати крізь призму захисту своєї держави, розповів в інтерв'ю журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.
Сотник, ВСУ
Засуджувати Україну в будь-якому разі не буду, вона захищається - Сотник / Колаж: Главред, фото: скріншот Главред, 10-а ОГШб

Заяви ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина про те, що ЗСУ нібито здатні піти на російські міста, спрямовані на посилення його особистої риторики. Складно сказати, чи можливий похід українських військ на Ростов або Бєлгород, проте будь-які дії України будуть демаршем в рамках захисту, оскільки вона права. Про це заявив редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що слова Пригожина про, мовляв, можливий похід ЗСУ на Ростов – посилення власної риторики. Пригожин мав на увазі, що зрада в лавах країни-агресора Росії може призвести до подібної ситуації.

"Пригожин таким чином хотів посилити свою думку про внутрішню зраду – про тих зрадників, які засіли в кабінетах російського Міноборони, про те, що їхня зрада загрожує таким негативним розвитком подій", - вважає Сотник.

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За його словами, складно сказати, чи можуть ЗСУ піти на Ростов або Бєлгород, проте Україна сама буде вирішувати, як їй захищатися, оскільки Київ у цій війні – сторона, за якою правда.

"Чи підуть ЗСУ до Ростова або Бєлгорода, наразі складно сказати. Я не працюю в Генштабі, а якби працював, то все одно б не сказав. Але якщо вони на таке зважаться, то, як правильно сказав Ентоні Блінкен, "це Україна буде вирішувати, яким чином їй захищатися". Тому навіть такий демарш буде в рамках захисту. Я засуджувати Україну не буду ніколи. Вона захищається, і вона права", - підкреслив Олександро Сотник.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський сказав, що ЗСУ поки не готові перейти в контрнаступ.

Україні потрібно більше часу на підготовку та отримання обіцяних західними союзниками озброєнь. За його словами, коли українські війська будуть готові, вони перейдуть у наступ, щоб не допустити заморозки війни.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов сказав, що контрнаступ армії України призведе до паніки в лавах окупантів РФ.

На думку Гаврилова, вже в цьому або наступному місяці можна буде побачити крах російської окупаційної армії або економіки агресора Росії.

Ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин вибухнув істерикою про те, що контрнаступ ЗСУ вже нібито "почався". За його словами, сили оборони України б'ють окупантів на Бахмутському напрямку і, мовляв, "підуть" на Брянську та Білгородську області.

Дивіться відео, в якому Сотник зробив прогноз про перемогу України над Росією

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Олександр Сотник війна Росії та України
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