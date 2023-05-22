Величезні черги, затори та паніка: росіяни масово тікають з Бєлгорода

Відео з масовою втечею росіян з Бєлгорода поділилися в соціальних мережах.

https://glavred.net/world/rossiyane-ustroili-paniku-i-massovo-begut-iz-belgoroda-10472215.html Посилання скопійоване

Паніка в Бєлгороді / Колаж Главред, фото скріншот з відео

Жителі країни-окупанта масово тікають з рідної держави на тлі атаки на Білгородську область і заяв влади про диверсійні групи в прикордонних населених пунктах.

Вишенькою на торті стала часта "бавовна" і робота ППО на території РФ, яка не на жарт злякала раніше настільки сміливих росіян.

Люди почали тікати з сусідньої Бєлгородської області. Це підтверджують численні відео з Бєлгорода, які масово поширилися в соцмережах.

відео дня

Величезні черги на виїзд з Бєлгорода / скріншот

Крім того, росіяни помітили колону автобусів для евакуації.

Автобуси їдуть на евакуацію в Бєлгороді / скріншот

Що відбувається в Бєлгородській області 22 травня

22 травня вранці в мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіон Свобода Росії і російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області. Рейди були і в Брянській області.

Також вказується, що на Бєлгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

Крім того, опубліковані кадри пересування військової техніки через кордон в Бєлгородській області. Однак автентичність відео підтвердити поки неможливо..

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон Свобода Росії і РДК на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Дивіться відео, як ополченці Росії просуваються по Бєлгородській області:

Читайте також: