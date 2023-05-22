Величезні черги, затори та паніка: росіяни масово тікають з Бєлгорода

Жителі країни-окупанта масово тікають з рідної держави на тлі атаки на Білгородську область і заяв влади про диверсійні групи в прикордонних населених пунктах.
Вишенькою на торті стала часта "бавовна" і робота ППО на території РФ, яка не на жарт злякала раніше настільки сміливих росіян.
Люди почали тікати з сусідньої Бєлгородської області. Це підтверджують численні відео з Бєлгорода, які масово поширилися в соцмережах.
Крім того, росіяни помітили колону автобусів для евакуації.
Що відбувається в Бєлгородській області 22 травня
22 травня вранці в мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіон Свобода Росії і російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області. Рейди були і в Брянській області.
Також вказується, що на Бєлгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.
Крім того, опубліковані кадри пересування військової техніки через кордон в Бєлгородській області. Однак автентичність відео підтвердити поки неможливо..
У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон Свобода Росії і РДК на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.
Дивіться відео, як ополченці Росії просуваються по Бєлгородській області:
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