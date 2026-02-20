Помер зірка "Ейфорії" Ерік Дейн: що сталося

На момент смерті популярному акторові було всього 53 роки.

Помер Ерік Дейн / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Від якої хвороби помер Ерік Дейн

Що сказала його родина

Популярний американський актор Ерік Дейн помер у віці 53 років.

Як повідомляє PEOPLE, Дейн став зіркою завдяки ролі доктора Марка Слоана, також відомого як МакСтімі, в серіалі "Анатомія Грей". Смерть Дейна сталася через 10 місяців після того, як він публічно оголосив про свій діагноз — бічний аміотрофічний склероз (БАС), також відомий як хвороба Лу Геріга.

Дейн помер у четвер, 19 лютого, підтвердила родина актора. "З важким серцем ми повідомляємо, що Ерік Дейн помер у четвер вдень після мужньої боротьби з БАС", — йдеться в заяві родини Дейна. "Він провів свої останні дні в оточенні дорогих друзів, своєї відданої дружини і двох прекрасних дочок, Біллі і Джорджії, які були центром його світу".

Помер Ерік Дейн / Скріншот відео

"Протягом усієї своєї боротьби з БАС Ерік став палким прихильником підвищення обізнаності та досліджень, сповненим рішучості змінити життя інших людей, які зіткнулися з тією ж проблемою. Його буде дуже не вистачати, і ми завжди будемо з любов'ю пам'ятати його. Ерік обожнював своїх шанувальників і назавжди вдячний за прояв любові та підтримки, яку він отримав. Родина просить про дотримання конфіденційності в цей непростий час", - додали родичі актора.

Дейн народився в Сан-Франциско в 1972 році. Його батько помер від вогнепального поранення, коли йому було 7 років. Він сказав, що, поки сам не став батьком, ніколи не усвідомлював, наскільки "руйнівною" мала бути ця втрата для нього в дитинстві.

Помер Ерік Дейн / Скріншот відео

Він випадково потрапив в акторську професію. "У старшій школі я грав у водне поло, мій сезон був коротким, і мене в результаті вмовили зіграти Джо Келлера у фільмі "Всі мої сини". Абсолютно серйозно. І я закохався в це. Я подумав: це найпрекрасніше почуття на світі!" — сказав він виданню Gulf Times.

Що таке БАС (бічний аміотрофічний склероз) Бічний аміотрофічний склероз характеризується прогресуючим ураженням рухових нейронів, що супроводжується паралічем (парезом) кінцівок і атрофією м'язів. Виживаність пацієнта після постановки діагнозу становить від 5 до 12 років.

