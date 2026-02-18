Україна ввела санкції проти Лукашенка: Зеленський анонсував особливі наслідки

Зеленський зауважив, що Лукашенко допомагає росіянам обходити санкції.

Санкції проти Лукашенка / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви Зеленського:

Україна застосувала пакет санкцій проти Лукашенка

Він обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади

Лукашенко також збільшує свою участь у масштабуванні та затягуванні війни

У середу, 18 лютого, Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Україна застосувала пакет санкцій проти Олександра Лукашенка, і ми значно активізуємо протидію всім формам його сприяння вбивствам українців. Будемо працювати з партнерами так, щоб це мало глобальний ефект", - йдеться у повідомленні. відео дня

За його словами, у другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України – від Київщини до Волині.

"Частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці в наших регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі. Більш ніж 3 тисячі підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують наші міста й села", - наголосив президент.

Зеленський додав, що наразі триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності – "Орєшніка", що є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців.

"Олександр Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для "Орєшніка". У минулому році підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му", - каже глава держави.

Він також заважив, що Олександр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни.

"За це будуть особливі наслідки", - підсумував Зеленський.

Новина доповнюється…

