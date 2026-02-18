Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна ввела санкції проти Лукашенка: Зеленський анонсував особливі наслідки

Марія Николишин
18 лютого 2026, 10:28
24
Зеленський зауважив, що Лукашенко допомагає росіянам обходити санкції.
Україна ввела санкції проти Лукашенка: Зеленський анонсував особливі наслідки
Санкції проти Лукашенка / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви Зеленського:

  • Україна застосувала пакет санкцій проти Лукашенка
  • Він обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади
  • Лукашенко також збільшує свою участь у масштабуванні та затягуванні війни

У середу, 18 лютого, Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Україна застосувала пакет санкцій проти Олександра Лукашенка, і ми значно активізуємо протидію всім формам його сприяння вбивствам українців. Будемо працювати з партнерами так, щоб це мало глобальний ефект", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За його словами, у другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України – від Київщини до Волині.

"Частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці в наших регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі. Більш ніж 3 тисячі підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують наші міста й села", - наголосив президент.

Зеленський додав, що наразі триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності – "Орєшніка", що є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців.

"Олександр Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для "Орєшніка". У минулому році підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му", - каже глава держави.

Він також заважив, що Олександр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни.

"За це будуть особливі наслідки", - підсумував Зеленський.

Новина доповнюється…

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції Володимир Зеленський Олександр Лукашенко санкції проти Лукашенка
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна ввела санкції проти Лукашенка: Зеленський анонсував особливі наслідки

Україна ввела санкції проти Лукашенка: Зеленський анонсував особливі наслідки

10:28Україна
РФ готує новий удар по Україні: в ISW попередили про небезпечний хід Кремля

РФ готує новий удар по Україні: в ISW попередили про небезпечний хід Кремля

10:15Війна
Другий день переговорів про мир у Женеві: коли зустрінуться делегації та про що говоритимуть

Другий день переговорів про мир у Женеві: коли зустрінуться делегації та про що говоритимуть

10:04Україна
Реклама

Популярне

Більше
Великдень 2026 року буде раннім: коли відзначаємо за новим календарем

Великдень 2026 року буде раннім: коли відзначаємо за новим календарем

Китайський гороскоп на сьогодні 18 лютого: Тиграм - скандали, Півням - неприємності

Китайський гороскоп на сьогодні 18 лютого: Тиграм - скандали, Півням - неприємності

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Кавуни та дині будуть більшими за м'ячі: що посадити поруч

Кавуни та дині будуть більшими за м'ячі: що посадити поруч

Останні новини

10:40

Китайський гороскоп на завтра 19 лютого: Щурам - загроза, Мавпам - вороги

10:35

Сильні морози атакують Рівненщину: синоптики попереджають про небезпеку

10:28

Україна ввела санкції проти Лукашенка: Зеленський анонсував особливі наслідки

10:15

РФ готує новий удар по Україні: в ISW попередили про небезпечний хід Кремля

10:06

Чи можна сушити волосся головою вниз: трихологи дали неочікувану відповідь

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:04

Другий день переговорів про мир у Женеві: коли зустрінуться делегації та про що говоритимуть

09:34

"Хованки" для Седокової добігли кінця: у справі Яніса Тімми починається суд

09:31

Найважча проблема: у США сказали, що заважає Україні та РФ укласти мир

09:30

Українцям у Німеччині: податкові можливості у 2026 році новини компанії

Реклама
09:27

У Рівному активісти зірвали концерт Melovin - що там сталося

09:16

FPV-дрони на Шахедах: "Флеш" попередив про нову підступну тактику росіянВідео

09:13

Гороскоп на завтра 19 лютого: Близнюкам - подарунок, Дівам - нерви

09:01

П'ять найтурботливіших знаків зодіаку, які ніколи не зрадять

08:55

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

08:32

Чи нападе РФ на НАТО в 2027 році: розвідки Швеції та Естонії оновили прогнози

08:30

Відключення світла в Україні - графіки на 18 лютого (оновлюється)

08:24

У російських Чебоксарах було гучно: дрони атакували важливий завод, деталіВідео

08:18

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:05

Переговори США, України та РФ у Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес"

06:46

Чому переговори у Женеві відбуваються за сценарієм ПутінаПогляд

Реклама
06:45

Дрони РФ завдали удару по Запоріжжю: загинула жінка, серед поранених — дітиФото

06:30

Шикарна страва без грама м'яса: готується за лічені хвилиниВідео

06:10

Що здатне зруйнувати плани КремляПогляд

05:57

Втратив все волосся: Єфремов вразив хворим виглядом після колонії

05:22

На пляшках нові цінники: в Україні неочікувано подорожчав базовий продукт

04:30

Бур'яни зникнуть швидше: хитрість з поливом, про яку мало хто знає

04:00

Тест на IQ: встигніть знайти 3 відмінності на зображенні з качкою в куртці за 36 с

03:42

Чому в СРСР суворо забороняли шлюби з іноземцями: розкрита справжня причина

02:42

Людство приголомшило прогнозом: Земля ризикує перетворитися на смертельну зону

02:03

Політичний діалог у Женеві зайшов у глухий кут: журналіст розкрив подробиці

02:00

Наталка Денисенко відмовилася від минулого іміджу і вразила своїм виглядом

01:30

"Це здається божевіллям": Редкліфф зізнався, що думає про серіал за Гаррі Поттером

00:58

Ірина Білик позбулася довгого волосся: "Захват на максимум"Відео

00:52

Шахтар готовий розщедритися: "гірники" націлилися на трансфер бразильського таланта

00:12

Захоплена Дорофєєва назвала співачку, яка "перевернула її розуміння"

17 лютого, вівторок
23:53

Небояться посухи та хвороб: п’ять витривалих сортів перцю для відкритого ґрунтуВідео

23:35

"Завжди поруч": Альона Омаргалієва вперше показала маму-красунюВідео

23:25

Світло буде по чергах: у Запорізькій області вводять нові обмеження на 18 лютого

23:23

Відключення електроенергії 18 лютого: що відомо про графіки для Києва та області

22:53

РФ готує плацдарм для наступу: комбат розкрив, де ворог планує новий прорив

Реклама
22:27

Епічність, героїчність, видовищність: найкращі фільми Майкла Бея

22:15

У Зеленського анонсували потужні пакети військової допомоги: коли чекати на поставки

22:08

Мир в обмін на території: Зеленський дорікнув Трампу і окреслив позицію України

21:58

Графіки переписали: коли не буде світла в Дніпрі та області 18 лютого

21:51

Олександра Усика спіймали з новим іміджем на прогулянці з дружиною - деталі

21:21

Головна умова припинення війни: гучна заява Зеленського після переговорівВідео

21:14

Нові графіки для Черкаської області - коли не буде світла 18 лютого

20:46

РФ планує "захопити" низку населених пунктів до 24 лютого: у ЗСУ розкрили назви

20:44

У США зі скандалом затримали зірку "Трансформерів": йому висунуто звинувачення

20:26

"Так не працює": у Раді назвали головну умову виборів під час війни

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти