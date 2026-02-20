Європа непомітно стала головним двигуном виживання України після 4 років війни - Axios

В 2025 році країни ЄС збільшили військову допомогу на 67% і фінансову та гуманітарну підтримку на 59%.

https://glavred.net/war/evropa-nezametno-stala-glavnym-dvigatelem-vyzhivaniya-ukrainy-posle-4-let-voyny-axios-10742333.html Посилання скопійоване

Військова допомога Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DeptofDefense

Головне з новини:

Європа стала головним донором України, різко збільшивши допомогу

США скоротили підтримку, що змінило баланс впливу

ЄС вимагає більшої ролі в переговорах щодо завершення війни

Через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на континенті сформувалася нова політична реальність: саме європейські держави, а не США, стали ключовим рушієм української обороноздатності. Про це повідомляє Axios, посилаючись на дані Кільського інституту.

відео дня

Адміністрація президента США Дональда Трампа давно наполягала, що саме Європа має взяти на себе основний фінансовий тягар найбільшої війни на континенті з часів Другої світової. І у 2025 році європейські столиці фактично виконали цю вимогу: військова допомога Україні зросла на 67%, а фінансова та гуманітарна - на 59%.

На цьому тлі американська підтримка торік фактично зупинилася. За даними видання, Трамп змусив союзників по НАТО купувати американське озброєння та самостійно фінансувати українську оборону.

Європейські чиновники, які тепер витрачають значно більше ресурсів, вважають, що це дає їм право на повноцінну участь у переговорах щодо завершення війни - попри те, що Вашингтон уже кілька місяців тисне на Київ із вимогою припинити бойові дії.

Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський прямо заявив:

"Ми витрачаємо реальні гроші, в той час як США фактично заробляють гроші на цій війні. Це дає нам право голосу в домовленостях і результатах".

Схожу позицію озвучив і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на Мюнхенській конференції з безпеки, наголосивши, що ЄС уже понад рік є головним військовим спонсором України. За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, у 2025 році європейська допомога справді перевищила американську. На цьому тлі російські війська зазнали близько 415 тисяч втрат.

Мерц підкреслив: "Ми завдали Москві безпрецедентних втрат і витрат. Якщо Москва нарешті погодиться на мир, це буде частково завдяки цьому".

Втім, журналісти нагадують, що попри зростання ролі Європи, критично важливими залишаються американська розвідка, контроль за санкціями та постачання зброї. І водночас Білий дім не поспішає робити ЄС формальним учасником переговорного процесу, вважаючи європейських лідерів занадто жорсткими та такими, що можуть завадити швидкому завершенню війни.

Більше того, представники адміністрації Трампа звинувачують Європу в затягуванні конфлікту - мовляв, вона підштовхує Київ до пошуку "кращої" угоди, продовжуючи при цьому купувати російські енергоносії.

Axios підсумовує, що першим великим потрясінням для європейської безпеки стало вторгнення РФ в Україну, другим - повернення Трампа до Білого дому. І нинішня ситуація демонструє глибоку зміну балансу сил та відповідальності на континенті.

Дані Кільський інститут

Експертна оцінка підтримки України

Підтримка України з боку західних партнерів залишається стабільною та масштабною, а ключовим стратегічним союзником для нашої держави залишається Європейський Союз. Таку оцінку дав політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За словами експерта, ЄС відіграє вирішальну роль не лише у фінансовій підтримці, а й у задоволенні військових потреб України, зокрема у фінансуванні закупівлі американського озброєння.

"Україна закуповує американську зброю за кошти ЄС. Під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався обсяг військових закупівель на 90–100 млрд доларів. Йдеться про зброю стримування, яка слугує довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобути перемогу у війні", — підкреслив Фесенко.

Експерт наголосив, що саме системна та довгострокова модель допомоги з боку європейських партнерів формує для України стратегічні гарантії безпеки та посилює її позиції у протистоянні з Росією.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Польща готує новий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть винищувачі МіГ-29. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Крім того, президент України Володимир Зеленський анонсував передачу Україні 100 французьких та 150 шведських багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Про це він заявив під час спілкування із студентами та викладачами Київського авіаційного інституту (КАІ), яке транслював Офіс президента України.

Також коаліція з 11 країн Європейського Союзу виступила з ініціативою пом’якшити правила, щоб Україна могла використати позику обсягом 90 мільярдів євро на закупівлю британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред