У добровольців в РФ є лише 3-4 дні, щоб добитися успіху – генерал СБУ

Російські добровольці, які проводять рейд на Бєлгородщині в РФ, можуть повернутися в Україну, накопичити сили і повторити такі дії в іншому регіоні Росії.

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У добровольців в РФ є лише 3-4 дні, щоб добитися успіху, зазначає Ягун/ 93 ОМБр Холодний Яр, скрін

У "Російського добровольчого корпусу" ("РДК") і Легіону "Свобода Росії" ("ЛСР"), які проводять рейд у Бєлгородській області країни-агресорки Росії, є лише 3-4 дні для того, щоб реалізувати свої першочергові завдання.

Далі у них можуть виникнути проблеми з боєприпасами, логістикою тощо. Про це розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун в інтерв'ю Главреду.

"По-перше, більше часу вже не буде. По-друге, є питання логістики, боєприпасів та інші моменти", – сказав Ягун.

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Віктор Ягун Віктор Ягун – український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

За його словами, далі вони могли б розгорнути партизанську боротьбу. Ще один можливий варіант – російські добровольці могли б відійти в Україну, накопичити сили і тоді повторити свої дії в іншому регіоні РФ.

"Вони можуть розгорнути партизанську боротьбу і йти рейдами, як Ковпак – від Путивля до Карпат. Вони можуть так само у лісах організувати партизанський загін. На мою думку, їм простіше відійти на територію України, переформатуватися, накопичити сили та повторити свої дії, але вже в іншому регіоні. І діяти так, доки не відчують, що регіони піднімаються на підтримку. Подивимося. Може, все піде так, як вони хочуть", – зазначив генерал-майор запасу СБУ.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, чому добровольці Росії на операцію в Білгородській області мають декілька днів:

Ситуація у Бєлгородській області РФ

Нагадаємо, у вранці понеділок, 22 травня, в мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також вказується, що на Бєлгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон "Свобода Росії" і "РДК" на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни Росії.

Вранці 23 травня добровольці Легіону "Свобода Росії" заявили, що операція зі "звільнення" Бєлгородської області країни-агресорки Росії продовжується. Бійці просуваються вперед.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що на території Бєлгородської області РФ діють російські патріоти, яким уже "допік" російський диктатор Володимир Путін і які хочуть змінити політичний режим у своїй державі. При цьому українські військові не заходили і не збираються заходити на територію Росії.

Тим часом з’явилася інформація, що РФ хоче перекинути додаткові війська в Бєлгородську область через загострення ситуації на цій території. Зокрема, в РФ планують перекинути туди частину боєздатних підрозділів окупантів, які зараз воюють в Україні.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація в Бєлгородській області після входження туди легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" жодним чином не впливає на безпеку в Україні. Також він наголосив, що будь-які звинувачення у бік України в причетності до цих рейдів, про що заявляв Кремль, є нісенітницею.

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