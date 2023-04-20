Путін усвідомив погану ситуацію: Байден пояснив "візит" диктатора на окуповані території

Країна-агресорка Російська Федерація не має жодних підстав для того, щоб претендувати на суверенні території України, підкреслили в Білому домі.

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Путін зрозумів, що у Росії справи йдуть так собі - Білий дім / Колаж УНІАН, соцмережі

Мовляв, "візит" директора Росії Володимира Путіна до окупованих районів Херсонської та Луганської областей продемонстрував, що в окупантів справи йдуть так собі. Мета поїздки - згуртувати росіян, оскільки армія загарбників погано справляється. У Москви немає жодних підстав претендувати на території України. Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Як повідомляє Укрінформ, під час брифінгу 19 квітня вона сказала про те, що візит Путіна показав, що у загарбників справи йдуть не дуже добре.

"Візит Путіна виглядає як індикатор того, що вони знають: для Росії все йде не дуже добре", - зазначила спікер.

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За її словами, Путін вже став усвідомлювати ситуацію, в якій опинилися окупанти і намагається консолідувати російське населення.

Також вона додала, що у Росії немає нжодних підстав претендувати на суверенні території України.

"Тому ми також будемо продовжувати підтримувати Україну і український уряд", - підкреслила Карін Жан-П'єр.

"Візит" Путіна на окуповані території України

Пропагандисти РФ вранці 18 квітня опублікували заяву і кадри, згідно з якими директор Володимир Путін нібито відвідав окуповані райони Херсонської та Луганської областей. Повідомлення опублікували і на сайті Кремля, де вказали, що там Путін слухав доповіді військових окупантів про ситуацію.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розніс Путіна за поїздку на захоплені території України. Чиновник сказав, що деградація авторитету Путіна вражаюча. Якщо рік тому в світі очікували його заяв, то тепер він більше не політичний суб'єкт.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що Путіна насправді не було в окупованих Херсонщині та Луганщині. На думку Данілова, там був двійник.

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