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Китай схвалив ідею Макрона щодо перемовин України з Росією

Андрій Ганчук
19 квітня 2023, 14:51 оновлено 19 квітня, 15:13
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Китайська держава підтримує ініціативу президента Франції Макрона, спрямовану на організацію перемовин між Україною і Росією, сказали в Пекіні.

Макрон, Китай
Китай підтримав ідею Макрона представити план щодо перемовин України та агресора Росії / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Китай висловив підтримку президенту Франції Еммануелю Макрону щодо організації перемовин між Києвом і Москвою для завершення війни країни-агресора Росії проти України. Позиція Пекіна "завжди була чіткою і зрозумілою". Про це заявив речник китайського міністерства закордонних справ Ван Веньбін.

Як повідомляє The Paper, Китай підтримує ініціативу Макрона щодо перемовин України і Росії в контексті своїх довгострокових інтересів.

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"Китай підтримує європейську сторону у сприянні якнайшвидшому відновленню мирних перемовин на основі власних фундаментальних і довгострокових інтересів, враховуючи обґрунтовані занепокоєння всіх сторін, а також розвиваючи збалансовану, ефективну і стійку рамки європейської безпеки", - зазначив дипломат.

Також він сказав про те, що позиція КНР щодо України "завжди була зрозумілою" і згадав про так званий "мирний план Китаю", який нібито "містить всебічне і систематичне роз'яснення" позиції Пекіна.

Крім того, дипломат додав, що Цзіньпін і Макрон детально обговорили ситуацію під час візиту французького президента до Китаю.

"Як підкреслив Сі Цзіньпін, панацеї щодо виходу з кризи не існує. Всі сторони повинні починати з себе, зміцнювати взаємну довіру і створити умови для припинення війни і мирних перемовин", - підкреслив Ван Веньбін.

План Макрона щодо завершення війни Росії проти України

Французький президент Еммануель Макрон 7 квітня завершив свій візит до Китаю, який тривав 3 дні. У КНР він провів перемовини з китайським лідером Сі Цзіньпіном, під час яких обговорювалася, в тому числі, російсько-українська війна.

Глава Китаю Сі Цзіньпін запропонував Парижу виступити з "політичним мирним планом" і заявив, що Пекін підтримає ініціативу.

Макрон сказав, що завершення війни Росії та України політичним шляхом має відповідати інтересам усіх сторін.

Американське агентство Bloomberg 18 квітня повідомило, що президент Франції Макрон має намір звернутися до Китаю з проханням підтримати план, спрямований на старт перемовин Києва і Москви.

За даними журналістів, план Макрона передбачає початок перемовин влітку. Документ повинен містити довгострокові гарантії безпеки для України.

Співрозмовники агентства підкреслили, що організація будь-яких майбутніх перемовин залежить від низки умов. У тому числі і від результатів весняного наступу ВСУ. Успіх "забезпечить Києву сильну позицію під час будь-яких перемовин".

Дивіться відео ТСН - у Китаї ухиляються від перемовин Сі Цзіньпіна із Зеленським

Контрнаступ ЗСУ:

Еммануель Макрон новини Китаю війна Росії та України мирні переговори з Росією
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