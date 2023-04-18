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Подоляк розніс Путіна за візит на окуповані території: "Наостанок насолодився злочинами"

Альона Вороніна
18 квітня 2023, 12:53 оновлено 18 квітня, 12:55
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За рік через війну Путін деградував настільки, що він уже не є політичним суб’єктом на міжнародній арені. Тепер його всі сприймають як автора масових убивств.
Михаил Подоляк, Владимир Путин
Подоляк розніс Путіна за візит на окуповані території/ Офіс президента України, сайт Кремля

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розніс диктатора країни-агресорки Росії Володимира Путіна за візит на окуповані території України.

Він наголосив, що російський диктатор відвідав загарбані окупантами території, щоб наостанок насолодився злочинами "своїх". Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

Радник голови ОП наголосив на тому, що деградація авторитетності диктатора РФ Путіна за рік була разючою, адже якщо рік тому у світі ще чекали його заяв, то тепер він просто припинив бути політичним суб’єктом.

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"Еволюція (деградація) Путіна вражає. Рік тому його заяв чекали у світі. Що він скаже? Що він зробить? Сьогодні – байдуже. Такого політичного суб’єкта немає. Є "спецтур" автора масових убивств окупованими і зруйнованими територіями. Аби наостанок насолодитися злочинами "своїх", – написав Подоляк.

Візит Путіна на окуповані території

Вранці 18 квітня російські пропагандисти заявили, нібито диктатор РФ Володимир Путін відвідав окуповану частину Херсонщини і так звану "ЛНР". Відповідна інформація про візит з’явилася також на сайті Кремля, де зазначалося, нібито Путін прийняв доповіді офіцерів-окупантів про ситуацію на херсонському та запорізькому напрямках і привітав загарбників з Великоднем.

Проте у мережі засумнівалися, що зйомки проводилися насправді на Херсонщині та у самопроголошеній "ЛНР", а також в тому, що людина на відео – це дійсно президент країни-агресора РФ, а не один з його двійників. Свої коментарі користувачі опублікували в Telegram-каналах.

Пізніше з’явилося відео, яке підтверджує, що якщо Путін і відвідував окуповані території, то робив це ще до Великодня. На відео російський диктатор, тримаючи в руках ікону перед врученням її окупантам, чітко каже "Зараз ось Пасха буде".

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