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Поїздка Путіна в Україну виявилась фейком, це був його двійник - Данілов

Ангеліна Підвисоцька
19 квітня 2023, 23:18 оновлено 20 квітня, 00:34
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Секретар РНБО переконаний, що Путін не ризикував би своїм життям, бо він "людина перелякана".
Алексей Данилов, Владимир Путин
Путін не їздив в Україну, це був його двійник / Колаж фото УНІАН, скріншот

Російські пропагандисти заявили, що диктатор Володимир Путін нібито їздив у Херсонську та Луганську області. Однак насправді це не так - там був його двійник. Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він переконаний, що Путін не став би так ризикувати, бо він "людина перелякана".

"Ну, по-перше, ніякий Путін там не був. Це достеменно відома річ. Для того, щоб поспілкуватися зі справжнім Путіним, ви маєте щонайменше 10-14 днів провести на карантині. Ніякого Путіна там не було. Був звичайний двійник, яких у нього не один – це вже так само відома річ", - сказав Данілов.

відео дня

Данілов додав, що навіть закордонні гості вимушені сидіти на великій відстані від диктатора, коли зустрічаються з ним.

Натомість президент України Володимир Зеленський не боїться їздити у гарячі точки.

"Це пряма протилежність нашому президенту, який може в будь-який час відвідати лінію фронту, безпосередньо бути з нашими військовими. Це наша відмінність. Відмінність від бункерного діда Путіна, який скоро сам себе буде лякатися", – додав Данілов.

Візит Путіна на окуповані території

Вранці 18 квітня російські пропагандисти заявили, нібито диктатор РФ Володимир Путін відвідав окуповану частину Херсонщини і так звану "ЛНР". Відповідна інформація про візит з’явилася також на сайті Кремля, де зазначалося, нібито Путін прийняв доповіді офіцерів-окупантів про ситуацію на херсонському та запорізькому напрямках і привітав загарбників з Великоднем.

Проте у мережі засумнівалися, що зйомки проводилися насправді на Херсонщині та у самопроголошеній "ЛНР", а також в тому, що людина на відео – це дійсно президент країни-агресора РФ, а не один з його двійників. Свої коментарі користувачі опублікували в Telegram-каналах.

Пізніше з’явилося відео, яке підтверджує, що якщо Путін і відвідував окуповані території, то робив це ще до Великодня. На відео російський диктатор, тримаючи в руках ікону перед врученням її окупантам, чітко каже "Зараз ось Пасха буде".

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк розніс Путіна за візит на окуповані території України. Він наголосив, що російський диктатор відвідав загарбані окупантами території, щоб наостанок насолодився злочинами "своїх". Також Подоляк наголосив на тому, що деградація авторитетності диктатора РФ Путіна за рік була разючою, адже якщо рік тому у світі ще чекали його заяв, то тепер він просто припинив бути політичним суб’єктом.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Олексій Данілов
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