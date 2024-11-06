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Трамп забирає пальму першості собі: перші результати виборів президента США

Даяна Швець
6 листопада 2024, 02:56
273
Для перемоги на виборах кандидатам у президенти потрібно щонайменше 270 виборників.
Трамп, Харрис
ЗМІ публікують перші результати виборів президента США / Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, ОПУ

Про що йдеться:

  • У США у штатах Індіана та Кентуккі вже закрилися дільниці
  • У Дональда Трампа поки що 23 голоси виборців, у Гарріс — три

Перші виборчі дільниці закрилися на президентських виборах у США у штатах Індіана та Кентуккі. Так, у двох американських штатах розпочався підрахунок голосів виборців. Наразі там лідирує республіканець Дональд Трамп.

За прогнозами, у Дональда Трампа поки що 23 голоси виборців, у Гарріс — три.

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Трамп лідирує у штаті Індіана з 57,6%, у Гарріс – 41,1%.

У Кентуккі у Трампа 68,6%, у Гарріс – 30,3%, опрацьовано і там, і там менше ніж 10% голосів, передає Associated Press.

Трамп у Флориді набирає 52% після підрахунку 60% голосів, Харріс - 46%.

Дані CNN свідчать, що Трамп перемагає в Індіані, Огайо, Неваді та Кентуккі, Харріс - у Вірджинії, Нью-Хемпширі, Північній Кароліні та Вермонті. Поки що у Джорджії – результат однаковий.

У Трампа поки що 23 голоси виборщиків, у Гарріс — три.
У Трампа поки що 23 голоси виборців, у Гарріс — три. / фото: екзит-поли США

Окрім цього, перші екзит-поли оприлюднили в інформагентстві Reuters. Дані екзит-полу по "хитких" штатах виглядають наступним чином:

  • Невада – 47% Трамп, 44% Гарріс.
  • Аризона – 46% Трамп, 46% Гарріс.
  • Джорджія – 46% Трамп, 49% Гарріс.
  • Мічиган – 45% Трамп, 48% Гарріс.
  • Вісконсін – 44% Трамп, 47% Гарріс.
  • Північна Кароліна – 43% Трамп, 48% Гарріс.
  • Пенсильванія – 47%, Трамп, 46%. Гарріс.

Вибори президента США 2024

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.

Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.

Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.

У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Зазначимо, що це не офіційні результати голосування у вказаних штатах.

Для перемоги на виборах кандидатам у президенти потрібно щонайменше 270 виборників. Їх кількість різна у кожному штаті залежно від чисельності населення.

Вибори в США - останні новини

Як відомо, видання "Главред" вже повідомляло перші дані виборів США. Стало відомо, що майже 73% виборців вважають, що демократія в США перебуває під загрозою, тоді як лише 25% опитаних вважають її в безпеці.

Видання The Guardian також прогнозувало, що Трампу рекомендують оголосити про свою перемогу на виборах завчасно. Начебто кандидат нічого не втратить, якщо зробить таку заяву раніше.

Також стало відомо, що в Капітолій намагалися зайти з вогнем в руках. Саме тому на час проведення розслідування Центр відвідувачів Капітолію закритий для екскурсій.

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