Трамп забирає пальму першості собі: перші результати виборів президента США

Про що йдеться:
- У США у штатах Індіана та Кентуккі вже закрилися дільниці
- У Дональда Трампа поки що 23 голоси виборців, у Гарріс — три
Перші виборчі дільниці закрилися на президентських виборах у США у штатах Індіана та Кентуккі. Так, у двох американських штатах розпочався підрахунок голосів виборців. Наразі там лідирує республіканець Дональд Трамп.
За прогнозами, у Дональда Трампа поки що 23 голоси виборців, у Гарріс — три.
Трамп лідирує у штаті Індіана з 57,6%, у Гарріс – 41,1%.
У Кентуккі у Трампа 68,6%, у Гарріс – 30,3%, опрацьовано і там, і там менше ніж 10% голосів, передає Associated Press.
Трамп у Флориді набирає 52% після підрахунку 60% голосів, Харріс - 46%.
Дані CNN свідчать, що Трамп перемагає в Індіані, Огайо, Неваді та Кентуккі, Харріс - у Вірджинії, Нью-Хемпширі, Північній Кароліні та Вермонті. Поки що у Джорджії – результат однаковий.
Окрім цього, перші екзит-поли оприлюднили в інформагентстві Reuters. Дані екзит-полу по "хитких" штатах виглядають наступним чином:
- Невада – 47% Трамп, 44% Гарріс.
- Аризона – 46% Трамп, 46% Гарріс.
- Джорджія – 46% Трамп, 49% Гарріс.
- Мічиган – 45% Трамп, 48% Гарріс.
- Вісконсін – 44% Трамп, 47% Гарріс.
- Північна Кароліна – 43% Трамп, 48% Гарріс.
- Пенсильванія – 47%, Трамп, 46%. Гарріс.
Вибори президента США 2024
Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.
15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.
25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.
У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.
Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.
Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.
У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.
Зазначимо, що це не офіційні результати голосування у вказаних штатах.
Для перемоги на виборах кандидатам у президенти потрібно щонайменше 270 виборників. Їх кількість різна у кожному штаті залежно від чисельності населення.
Вибори в США - останні новини
Як відомо, видання "Главред" вже повідомляло перші дані виборів США. Стало відомо, що майже 73% виборців вважають, що демократія в США перебуває під загрозою, тоді як лише 25% опитаних вважають її в безпеці.
Видання The Guardian також прогнозувало, що Трампу рекомендують оголосити про свою перемогу на виборах завчасно. Начебто кандидат нічого не втратить, якщо зробить таку заяву раніше.
Також стало відомо, що в Капітолій намагалися зайти з вогнем в руках. Саме тому на час проведення розслідування Центр відвідувачів Капітолію закритий для екскурсій.
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