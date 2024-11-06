В Капітолій намагалися зайти з вогнем в руках: поліція США б'є на сполох

Від нього тхнуло пальним, повідомили деталі в поліції Капітолію.

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У США чоловік намагався зайти в будівлю Капітолію з факелом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В поліції США повідомили про інцидент біля Капітолію

Що намагався пронести з собою чоловік

У США поліція повідомила про затримання чоловіка, який намагався увійти в будівлю Капітолію, несучи із собою факел, від якого "відчувався запах пального".

Про це заявили в поліції Капітолію.

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Правоохоронці пояснили, що чоловіка затримали під час огляду в Центрі відвідувачів Капітолію.

"Від нього тхнуло пальним, він мав при собі факел і сигнальну ракету. На час проведення розслідування Центр відвідувачів Капітолію закритий для екскурсій", – додали в повідомленні.

Поки що невідомо, чи цей інцидент пов’язаний із президентськими виборами, які проходять 5 листопада.

Що відомо про штурм Капітолію? Штурм Капітолія США — насильницькі протести, що пройшли 6 січня у Вашингтоні (округ Колумбія), організовані групою прихильників президента США Дональда Трампа, метою яких було змінити результати президентських виборів 2020 року. Учасники протестів захопили будівлю Капітолія США, що призвело до загибелі п'яти людей та змусило членів Конгресу США тимчасово евакуюватися, однак зрештою не завадило сертифікації результатів виборів, пише Вікіпедія. 5–6 січня 2021 року кілька тисяч прихильників президента Трампа, що зібралися у Вашингтоні, округ Колумбія, на знак протесту проти можливих фальсифікацій результатів президентських виборів та на підтримку вимоги Трампа до віцепрезидента Майка Пенса та Конгресу відхилити затвердження перемоги обраного президента Джо Байдена. Конгрес тоді проводив підрахунок голосів колегії виборників, обговорюючи затвердження перемоги після того, як Тед Круз і Пол Госар заперечили результати підрахунку голосів в Аризоні. Бунтівники увірвалися до зали засідань Сенату, через що Конгрес тимчасово призупинив роботу, а члени Конгресу були евакуйовані. Пізніше того ж дня сертифікацію результатів президентських виборів було завершено, однак штурм Капітолія призвів до загибелі п'яти людей, зокрема одного працівника Поліції Капітолія. Штурм був широко осуджений американськими політиками та міжнародною спільнотою; зокрема, лідер більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл назвав ці події "невдалим заколотом". 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президенту Трампу за його роль у розпалюванні штурму.

Вибори в США - останні новини

На фоні цього інциденту варто згадати той факт, що Дональд Трамп зізнався, що не закликатиме своїх прихильників не проявляти агресію. Так він коротко пояснив, що буде, якщо він програє.

Главред також підкреслював, що Трамп проведе ніч виборів в США з одіозною особою. Відома постать разом з експрезидентом спостерігатиме за підрахунком голосів.

Також відомо, що президент США Джо Байден стурбований можливими наслідками президентських виборів. На його думку, риторика кандидата Дональда Трампа може призвести до "небезпечних наслідків".

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