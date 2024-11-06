Трамп чи все-таки Гарріс: стали відомі перші дані виборів США - результат дивує

В Мережі опублікували перші результати виборів в США / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

Коротко про головне:

В США дані екзит-полів дещо відрізняються

Трамп оголосив про порушення в ключовому окрузі

В Мережі з'явилися перші результати екзит-полів США.

Згідно з національним екзитполом Edison Research, 48% американців проголосували за Камалу Гарріс, 44% - за Дональда Трампа. Водночас майже 73% виборців вважають, що демократія в США перебуває під загрозою, тоді як лише 25% опитаних вважають її в безпеці.

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Водночас, як випливає з інформації, представленої американським агрегатором даних опитувань RealClearPolitics, Дональд Трамп випереджає Камалу Харріс у більшості штатів, що коливаються.

Дані по штатах, що вагаються на 23:00 за київським часом:

Арізона - Трамп (+2,8 п. п.);

Джорджія - Трамп (+1,3 п. п.);

Мічиган - Харріс (+0,5 п. п.);

Невада - Трамп (+0,6 п. п.);

Пенсільванія – Трамп (+0,4 п. п.);

Північна Кароліна - Трамп (+1,2 п. п.);

Вісконсін - Харріс (+0,4 п. п.).

Оновлено 1-33: Вже почався підрахунок голосів в Індіані та Кентуккі: поки що там з відривом лідирує Трамп.

В Індіані після підрахунку 2% голосів: Трамп - 71%, Харріс - 27%

після підрахунку 2% голосів: Трамп - 71%, Харріс - 27% У Кентуккі після підрахунку 2% голосів: Трамп 65%, Харріс 32%

Вибори США / Инфографика Главред

У Пенсільванії продовжили час голосування на дві години в одному з округів через технічний збій, що завадив "скануванню заповнених бюлетенів". Йдеться про округ Камбрія. Саме Пенсільванія є "хитким" штатом, який може вплинути на результат виборів.

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Своєю чергою Дональд Трамп заявив про масштабні порушення в Пенсільванії, але вже в окрузі Філадельфія. Однак поліція Філадельфії зазначила, що не має інформації про такі інциденти або будь-які проблеми з голосуванням, які вимагали б втручання з боку правоохоронців.

Важливо, що усі ділянки будуть закриті вже завтра — о 08:00 за Києвом, тому про щось конкретно можна буде говорити тільки вранці.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Вибори в США - що відомо

Раніше видання "Главред" повідомляло, що Росія намагається зірвати вибори в США: вже виникали певні проблеми на виборчих дільницях. За словами секретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера, під час виборів на деяких дільницях надійшли повідомлення про "замінування" з боку російських джерел.

Як повідомляє The Guardian, Трампу рекомендують оголосити про свою перемогу на виборах завчасно. Його оточення вважає, що він нічого не втратить, якщо зробить таку заяву раніше.

Тим часом експерт Володимир Дубовик пояснив відмінності в політичних поглядах Камали Гарріс. На його думку, Гарріс і Джо Байден представляють різні політичні напрями всередині Демократичної партії.

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