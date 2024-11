Трампу радять заявити про перемогу на виборах передчасно - The Guardian

Головне:

Радники кандидата у президенти США Дональда Трампа радять республіканцю оголосити про власну перемогу на виборах раніше, ніж будуть оголошені офіційні результати.

Як пише The Guardian з посиланням на оточення політика, Трампу рекомендують це зробити у ніч на 6 листопада, якщо голосування у ключових штатах буде сприятливим для нього.

Аргументують таку пропозицію радники тим, що він "нічого не втратить", якщо перевага у Пенсильванії буде у кілька сотень тисяч голосів, або якщо закриті опитування республіканців покажуть перемогу, як найімовірніший сценарій.

Натомість, якщо перевага у ключових штатах буде невеликою, Трампу радять утриматися від подібних заяв. При цьому наразі невідомо, що для себе вирішив сам кандидат у президенти США.

Що таке The Guardian?

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.