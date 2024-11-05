Трампу радять заявити про перемогу на виборах передчасно - The Guardian

Головне:
- Трамп може оголосити про перемогу раніше офіційних результатів
- В оточенні республіканця розраховують на сприятливі результати
Радники кандидата у президенти США Дональда Трампа радять республіканцю оголосити про власну перемогу на виборах раніше, ніж будуть оголошені офіційні результати.
Як пише The Guardian з посиланням на оточення політика, Трампу рекомендують це зробити у ніч на 6 листопада, якщо голосування у ключових штатах буде сприятливим для нього.
Аргументують таку пропозицію радники тим, що він "нічого не втратить", якщо перевага у Пенсильванії буде у кілька сотень тисяч голосів, або якщо закриті опитування республіканців покажуть перемогу, як найімовірніший сценарій.
Натомість, якщо перевага у ключових штатах буде невеликою, Трампу радять утриматися від подібних заяв. При цьому наразі невідомо, що для себе вирішив сам кандидат у президенти США.
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Вибори в США - останні новини
Нагадаємо, Главред повідомляв, що президентські вибори у США відбуваються у вівторок, 5 листопада 2024 року. Віцепрезиденту Камалі Гарріс і колишньому президенту Дональду Трампу для перемоги необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців. Очікується, що вирішальне значення для перемоги матимуть такі штати, як Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія і Вісконсин.
Раніше повідомлялося, що наразі у США, де тривають вибори президента країни, вже почалися проблеми на дільницях. У всьому звинувачують Росію.
Напередодні стало відомо, що як показує досвід попередніх виборів, попередні дані про переможця можуть стати відомі близько 23:00 за східним часом США (6:00 за Києвом) 6 листопада.
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