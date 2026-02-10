Рус
На Олімпіаді-2026 розгорівся скандал через шолом українського скелетоніста

Анна Косик
10 лютого 2026, 11:55
196
Україна не здається і відстоює право скелетоніста змагатися в обраному шоломі.
Владислав Гераскевич с шлемом
Гераскевич сподівається, що МОК змінить своє рішення / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • Гераскевич вирішив виступати на Олімпійських іграх в шоломі з загиблими спортсменами
  • МОК заборонила українцю участь в офіційних змаганнях в даному шоломі
  • НОК подав запит до МОК на дозвіл Гераскевичу виступати в обраному шоломі

Скелетоніст Владислав Гераскевич представляє Україну на Олімпійських іграх. Напередодні змагань він розповів в Instagram, що планує виступати в шоломі, на якому намальована частина спортсменів, які були вбиті під час війни країною-агресоркою Росією та окупантами.

Однак це не сподобалося Міжнародному олімпійському комітету, який заборонив спортсмену використовувати цей шолом на офіційних тренуваннях і змаганнях.

відео дня

"Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти. Попри прецеденти в сучасності та в минулому, коли МОК допускав подібні вшанування, цього разу для України вирішили встановити особливі правила", - зазначив Гераскевич.

Президент публічно підтримав Гераскевича

Після оприлюднення інформації про заборону на шолом МОК, на ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він подякував Гераскевичу за його позицію.

"Ця правда не може бути незручною, недоречною або називатися "політичною акцією на спортивних змаганнях". Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія", - наголосив він.

Реакция президента на запрет Гераскевичу
Реакція Володимира Зеленського на заборону МОК Гераскевичу / фото: скріншот з t.me/V_Zelenskiy_official

Україна подала звернення до МОК

Сьогодні, 10 лютого, Національний олімпійський комітет України звернувся до Міжнародного олімпійського комітету з проханням дозволити українському скелетоністу виступати на зимових Олімпійських іграх-2026 у спеціальному "шоломі памʼяті".

У НОК наголошують, що він відповідає всім вимогам безпеки та правилам МОК, не містить політичних гасел, реклами чи дискримінаційних елементів і був допущений під час офіційних тренувань.

"Національний олімпійський комітет України підкреслює висловлює сподівання на справедливе, об’єктивне та неупереджене рішення МОК. У контексті триваючої повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, такий крок є важливим знаком визнання пам’яті українських спортсменів і підтримки української нації", - йдеться у повідомленні.

Олімпіада-2026 - останні новини

Напередодні стало відомо, що з 6 по 22 лютого в Італії відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри, які прийматимуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. У змаганнях візьмуть участь майже три тисячі спортсменів, які розіграють 116 комплектів медалей

Нагадаємо, Главред писав, що збірна України визначилася з четвіркою спортсменів на чоловічу індивідуальну гонку Олімпіади-2026 в Антгольці. У команді стартуватимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк і Антон Дудченко.

Раніше повідомлялося, що в Італії було пошкоджено залізничну інфраструктуру поблизу міста Болонья, що призвело до затримок поїздів у перший змагальний день Зимових Олімпійських ігор.

Більше новин:

Про персону: Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич — український скелетоніст. Перший в історії України скелетоніст, який здобув олімпійську ліцензію і виступив на Олімпіаді (Пхьончан-2018). Майстер спорту України (2019 рік), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський МОК Олімпійські ігри новини України новини спорту Зимові Олімпійські ігри - 2026
