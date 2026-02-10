Коротко:
Запроданка Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила третю дитину російському співакові Владу Топалову, потрапила в скандал.
Як пишуть російські пропагандисти, Тодоренко розповіла історію про те, як навмисно додала мед у чай людині, яка заздалегідь попередила її про алергію.
Тодоренко, впевнена у своїй правоті, вважала алергію людини психосоматикою. Вона була впевнена, що якщо та людина не знатиме про те, що в її чаї мед, то алергія не настане.
У підсумку у потерпілого стався набряк Квінке, про що потерпілий повідомив Тодоренко по телефону.
Про особу: Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко — ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця групи Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.
