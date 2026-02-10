Рус
Читати російською
Морози відступлять: синоптикиня попередила про різку зміну погоди на Житомирщині

Дар'я Пшеничник
10 лютого 2026, 12:07
23
На дорогах області очікуються ожеледиця та мокрий сніг.
Морози відступлять: синоптикиня попередила про різку зміну погоди на Житомирщині
Якою буде погода 10–15 лютого на Житомирщині / Колаж: Главред, фото: t.me/zhitomir_zhytomir

Головне з новини:

  • На Житомирщину повернувся арктичний холод, але вже з 11 лютого почнеться поступове потепління
  • Дороги залишатимуться слизькими: ожеледиця, мокрий сніг і дощ супроводжуватимуть відлигу
  • Наприкінці тижня температура коливатиметься від -2 до +3°

На Житомирщині початок тижня зустрів мешканців черговим вторгненням арктичного повітря. Після кількох днів м’якої погоди область знову опинилася в умовах справжньої зимової холоднечі.

відео дня

Як повідомила Суспільному начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук, 10 лютого регіон ще перебуватиме під впливом хвилі холоду скандинавського походження.

За її словами, нинішні температурні гойдалки - характерна ознака зміненого клімату.

"Тенденція до м'яких, так званих європейських зим створює хибне відчуття, що холодні періоди вже не повернуться. Проте такі арктичні вторгнення… нагадують: зима може проявлятися й відчутною холоднечею", - зазначила синоптикиня.

За її прогнозами, у ніч проти 10 лютого стовпчики термометрів опустяться до -15…-20°C, удень очікується -4…-9°C. Дороги вкриє ожеледиця.

У Житомирі 10 лютого очікують невелику хмарність без опадів, південний вітер 7–12 м/с та температуру -18…-20° вночі й -5…-7° вдень. Подібна ситуація буде й по області.

Поступове потепління з 11 лютого

Починаючи з 11 лютого, синоптики фіксують зміну синоптичної ситуації. За словами Катерини Ткачук, область увійде під вплив улоговини глибокого атлантичного циклону, що принесе підвищення температури.

У цей день буде хмарно, без істотних опадів, але ожеледиця на дорогах збережеться. Нічні температури становитимуть -8…-13°, удень - від 0 до -5°.

Уже 12 лютого денні значення можуть перетнути нульову позначку.

"У четвер, 12 лютого, удень можлива відлига - 0…+2°C, місцями - невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу", - повідомила синоптикиня.

Вночі очікується слабкий сніг, удень - мокрий сніг та дощ, а температура коливатиметься від 0…-5° уночі до -1…+4° вдень.

Кінець тижня: тепліше, але слизько

Після середини тижня Житомирщина остаточно перейде у фазу нестійкої відлиги. З 13 по 15 лютого регіон опиниться під впливом південного циклону, який принесе тепліші та вологі повітряні маси. "Зберігатимуться ризики випадіння мокрого снігу та дощу, утворення туманів та ожеледі, що вимагатиме підвищеної уваги як з боку комунальних, так і дорожніх служб", - наголосила Ткачук.

Температура в ці дні майже не відрізнятиметься між ніччю та днем - від -2 до +3°. Опади будуть переважно у вигляді мокрого снігу та дощу, а південний вітер залишиться помірним.

В Україні завершується період сильних морозів

Синоптик Наталія Діденко прогнозує, що період найсуворіших морозів в Україні добігає кінця.

За її словами, найближчими днями температура буде зростати. Хоча зима ще нагадає про себе окремими хвилями холоду, загальна тенденція - до потепління.

Згідно з прогнозом, антициклон забезпечить суху погоду по всій країні. Лише на Закарпатті можливий невеликий мокрий сніг.

Київ також прощається з лютими морозами. У столиці, за словами Діденко, "нарешті закінчується епоха сильних морозів". Ніч ще може "укусити" до -20 °C, але вдень у Києві буде сонячно, сухо і близько -10 °C. У другій половині дня посилиться південний вітер.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

погода синоптик прогноз погоди Погода Житомирська область
