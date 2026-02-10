Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Різкий стрибок втрат серед армії РФ підриває наступальні плани Путіна - FT

Дар'я Пшеничник
10 лютого 2026, 10:58
1023
Також, за даними аналітиків, рівень дезертирства в російській армії досяг найвищого показника за майже чотири роки війни.
потери армии РФ
Втрати армії РФ в Україні різко зросли / Колаж: Главред, фото: facebook.com_GeneralStaff.ua, wikipedia

Головне з новини:

  • Втрати РФ різко зросли, а темпи наступу впали до 15–70 метрів на добу
  • Дрони спричиняють до 80% втрат, дезертирство в російській армії - рекордне
  • Набір новобранців лише компенсує втрати ворога

Втрати російської армії на фронті в Україні досягли таких масштабів, що це дедалі помітніше впливає на здатність Москви реалізовувати стратегічні завдання, поставлені Володимиром Путіним. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на українських і західних посадовців та військових експертів.

відео дня

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман зазначає, що російські війська застрягли в підході, який не дає їм шансів на суттєвий прорив. Він підкреслює: Путін розраховує, що постійний тиск уздовж широкої лінії фронту зрештою виснажить Україну, однак спосіб ведення бойових дій, який демонструють російські сили, не здатен забезпечити помітних оперативних успіхів.

Просування вимірюється десятками метрів

Аналітики, на яких посилається видання, оцінюють темпи російського наступу на ключових напрямках у 15–70 метрів на добу - показник, який є одним із найнижчих у сучасній воєнній історії. Звіт Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) підкреслює, що такі темпи повільніші, ніж у більшості конфліктів за останнє століття.

Загальні втрати Росії, за оцінками експертів, уже перевищили 325 тисяч загиблих.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що щомісяця гине або отримує важкі поранення від 30 до 35 тисяч російських солдатів.

Дезертирство та примусові штурми

Українська аналітична група Frontelligence Insight фіксує рекордний рівень дезертирства в російських підрозділах. Її керівник, колишній український офіцер, пояснює це тим, що командири кидають війська в атаки без огляду на втрати:

"Вони витрачають свої ресурси за межі розумного, що призводить до втрат, яких часто можна уникнути", - зазначив він.

Дрони змінюють правила гри

Окремим чинником, що різко збільшує кількість убитих і поранених, є масове застосування безпілотників. За даними латвійської розвідки, дрони спричиняють до 70–80% усіх втрат з обох сторін.

Колишній український офіцер пояснює, що навіть поранений боєць стає майже приреченим: "Поранений солдат може швидко стати обтяжливим, коли десятки безпілотників постійно спостерігають або атакують, а евакуація залишається надзвичайно ризикованою".

Мобілізаційний ресурс тане

Попри те що Росія формально виконує план набору близько 35 тисяч людей щомісяця, більшість новобранців лише закривають втрати. Кофман вважає, що це свідчить про системні проблеми: "Тенденції набору дедалі частіше говорять нам про те, що Росії буде важко витримувати наступальний тиск".

Фінансові стимули поки що дають Кремлю змогу підтримувати потрібну кількість військових, однак, як зауважують аналітики, така система має природні межі. Кофман пояснює, що рано чи пізно резерв охочих воювати за ці гроші просто вичерпується.

Ціна просування РФ: оцінка військового експерта

За словами військового аналітика Олександра Коваленка, за тиждень січня 2026 року російські сили змогли просунутися лише на незначну ділянку - близько 48 квадратних кілометрів, що стало одним з найнижчих темпів за останній час.

Одночасно з цим, зазначає експерт, втрати армії РФ за вказаний період склали близько 6 930 осіб. Таким чином, на кожен квадратний кілометр захопленої території припадає в середньому приблизно 140-150 убитих і поранених російських військовослужбовців.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція істотно ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Різкий стрибок втрат серед армії РФ підриває наступальні плани Путіна - FT

Різкий стрибок втрат серед армії РФ підриває наступальні плани Путіна - FT

10:58Війна
Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко

Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко

10:41Інтерв'ю
РФ атакувала енергетику: частина Одещини без світла, ремонт займе багато часу

РФ атакувала енергетику: частина Одещини без світла, ремонт займе багато часу

10:34Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Чи може ТЦК та СП затримувати громадян - в Раді поставили крапку в питанні

Чи може ТЦК та СП затримувати громадян - в Раді поставили крапку в питанні

Останні новини

12:59

Важить 47 кг: популярна російська актриса помирає від раку

12:52

Чи може Україна провести вибори та референдум в травні: експерт вказав на нюанс

12:26

Зрадниця Ані Лорак стала невпізнанною і показала новий імідж - деталі

12:20

"Красиві дівчатка": Віра Брежнєва показала три покоління родини

12:07

Морози відступлять: синоптикиня попередила про різку зміну погоди на Житомирщині

Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - ЖовтенкоКремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко
12:06

Урок для України: як злиденний Сінгапур став економічним дивом

11:56

Що одягнути на День святого Валентина: 5 привабливих ідей від Андре Тана

11:55

На Олімпіаді-2026 розгорівся скандал через шолом українського скелетоніста

11:45

Київ пережив найсильніші морози: коли в столицю прийде відлига - синоптик

Реклама
11:26

Тодоренко спеціально отруїла людину: що сталося

11:20

Трендові кросівки 2026: топ-3 пари для елегантних образів на щоденьВідео

11:14

Мороз на Полтавщині піде на спад, але є нюанс: як зміниться погода

11:06

Китайський гороскоп на завтра 11 лютого: Тиграм - проблеми, Свиням - помилки

10:58

Різкий стрибок втрат серед армії РФ підриває наступальні плани Путіна - FT

10:34

РФ атакувала енергетику: частина Одещини без світла, ремонт займе багато часу

10:32

7 способів відсвяткувати День святого Валентина на самоті

10:14

Андрій Данилко в рясі священика епічно потролив Нацвідбір: "Трендові луки"

10:10

Після морозів буде +10 і дощі: коли в Одесі різко зміниться погода

10:06

Точно не в ложці: як правильно гасити соду оцтомВідео

09:56

"Сім'я розпалася": названо справжню причину розлучення Олени та Тараса Тополь

Реклама
09:55

Пропагандисти РФ трублять про контрнаступ ЗСУ на Запоріжжі: в ISW розкрили задум ворога

09:37

Ворог проривається на прикордонні, ЗСУ миттєво відреагували контратаками - ISW

09:25

Виклик Китаю: навіщо США приземлили транспортники біля кордону з ІраномПогляд

09:07

Чому пральна машина раптово продовжує прання: причина вас здивує

08:57

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

08:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 лютого (оновлюється)

08:25

Відключення світла в Україні - графіки на 10 лютого (оновлюється)

08:20

Україна може частково вступити до ЄС у 2027 році: ЗМІ дізналися про таємний план

08:13

Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:21

Дрони РФ завдали удару по Вільнянську: поранено четверо людей, серед них немовля

06:51

Трамп і Сі Цзіньпін готують саміт: у Politico назвали можливу тему переговорів

06:20

Чому США захищають "Росатом" від санкційПогляд

05:05

Астрономи б'ють на сполох: галактикою може керувати загадкова темна субстанція

04:41

Легендарні радянські цукерки, які вигадали в Україні: історія драже "Морські камінці"

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка в костюмі за 91 с

03:25

Якою буде Україна, якщо програє війну: військовий дав похмурий прогноз

03:00

"Треба було заплатити мені": Зібров розповів, чому не приїхав на похорон Гіги

02:16

Чому солодкий перець називається болгарським: пояснення здивує багатьох

02:14

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

01:11

"Реанімація" за копійки: експерт розповів, як відновити сад після морозівВідео

Реклама
00:31

Біатлон на Олімпіаді-2026: хто з українців вийде на індивідуальну гонку та коли

09 лютого, понеділок
23:30

Додаткові мегавати знайдені: в уряді розповіли, коли графіки стануть м’якшими

23:29

РФ може атакувати з нового напрямку: полковник ЗСУ назвав небезпечну ділянку

22:37

Відключення електроенергії 10 лютого в Києві та області: опубліковано графіки

22:26

Світло стає дефіцитом: нові графіки відключень для Дніпра та області на 10 лютогоФото

22:24

Оновили графіки відключень для Запорізької області - коли не буде світла 10 лютого

21:59

РФ скоротить кількість ударів і обере нові цілі для масованих атак – прогноз

21:53

Переможниця Нацвідбору зробила заяву про передачу кубка іншому учаснику

21:49

Світла для Черкас і області стане більше - графіки відключень на 10 лютого

21:28

Для України готують унікальний формат вступу до ЄС - що передбачається

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти