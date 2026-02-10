Різкий стрибок втрат серед армії РФ підриває наступальні плани Путіна - FT

Також, за даними аналітиків, рівень дезертирства в російській армії досяг найвищого показника за майже чотири роки війни.

Втрати армії РФ в Україні різко зросли / Колаж: Главред, фото: facebook.com_GeneralStaff.ua, wikipedia

Головне з новини:

Втрати РФ різко зросли, а темпи наступу впали до 15–70 метрів на добу

Дрони спричиняють до 80% втрат, дезертирство в російській армії - рекордне

Набір новобранців лише компенсує втрати ворога

Втрати російської армії на фронті в Україні досягли таких масштабів, що це дедалі помітніше впливає на здатність Москви реалізовувати стратегічні завдання, поставлені Володимиром Путіним. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на українських і західних посадовців та військових експертів.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман зазначає, що російські війська застрягли в підході, який не дає їм шансів на суттєвий прорив. Він підкреслює: Путін розраховує, що постійний тиск уздовж широкої лінії фронту зрештою виснажить Україну, однак спосіб ведення бойових дій, який демонструють російські сили, не здатен забезпечити помітних оперативних успіхів.

Просування вимірюється десятками метрів

Аналітики, на яких посилається видання, оцінюють темпи російського наступу на ключових напрямках у 15–70 метрів на добу - показник, який є одним із найнижчих у сучасній воєнній історії. Звіт Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) підкреслює, що такі темпи повільніші, ніж у більшості конфліктів за останнє століття.

Загальні втрати Росії, за оцінками експертів, уже перевищили 325 тисяч загиблих.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що щомісяця гине або отримує важкі поранення від 30 до 35 тисяч російських солдатів.

Дезертирство та примусові штурми

Українська аналітична група Frontelligence Insight фіксує рекордний рівень дезертирства в російських підрозділах. Її керівник, колишній український офіцер, пояснює це тим, що командири кидають війська в атаки без огляду на втрати:

"Вони витрачають свої ресурси за межі розумного, що призводить до втрат, яких часто можна уникнути", - зазначив він.

Дрони змінюють правила гри

Окремим чинником, що різко збільшує кількість убитих і поранених, є масове застосування безпілотників. За даними латвійської розвідки, дрони спричиняють до 70–80% усіх втрат з обох сторін.

Колишній український офіцер пояснює, що навіть поранений боєць стає майже приреченим: "Поранений солдат може швидко стати обтяжливим, коли десятки безпілотників постійно спостерігають або атакують, а евакуація залишається надзвичайно ризикованою".

Мобілізаційний ресурс тане

Попри те що Росія формально виконує план набору близько 35 тисяч людей щомісяця, більшість новобранців лише закривають втрати. Кофман вважає, що це свідчить про системні проблеми: "Тенденції набору дедалі частіше говорять нам про те, що Росії буде важко витримувати наступальний тиск".

Фінансові стимули поки що дають Кремлю змогу підтримувати потрібну кількість військових, однак, як зауважують аналітики, така система має природні межі. Кофман пояснює, що рано чи пізно резерв охочих воювати за ці гроші просто вичерпується.

Ціна просування РФ: оцінка військового експерта

За словами військового аналітика Олександра Коваленка, за тиждень січня 2026 року російські сили змогли просунутися лише на незначну ділянку - близько 48 квадратних кілометрів, що стало одним з найнижчих темпів за останній час.

Одночасно з цим, зазначає експерт, втрати армії РФ за вказаний період склали близько 6 930 осіб. Таким чином, на кожен квадратний кілометр захопленої території припадає в середньому приблизно 140-150 убитих і поранених російських військовослужбовців.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

