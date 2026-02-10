Київ пережив найсильніші морози: коли в столицю прийде відлига - синоптик

Холодні хвилі ще повернуться, але вони будуть не дуже лютими.

https://glavred.net/synoptic/kiev-proshel-samye-silnye-morozy-kogda-v-stolicu-pridet-ottepel-sinoptik-10739489.html Посилання скопійоване

Київ виходить з морозів - прогноз погоди на найближчі дні / Фото: УНІАН

Коротко:

Найсильніші морози в Києві вже позаду

До вихідних у Києві потеплішає, можливі дощі

Після 16 лютого прогнозується короткочасне похолодання

У Київ йде потепління - столиця України пройшла найсильніші морози. Про це заявила синоптик Наталія Діденко.

"Все! Найсильніші морози - позаду. Це була найхолодніша ніч. Попереду - рух вгору, поступове потепління", - написала фахівець у Facebook.

відео дня

За словами синоптика, хвилі холоду ще повернуться до Києва, але вони будуть не дуже лютими.

Судячи з опублікованої Діденко метеограми, найближчими днями температура повітря триматиметься близько нуля, а після 16 лютого очікується невелике похолодання. Максимально температура повітря може знизитися до -15 градусів.

Метеограма - Київ / facebook.com/tala.didenko

Хто така Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

За даними Sinoptik, у столиці України найближчими днями очікується поступове потепління. У ніч на середу ще буде холодно - стовпчики термометрів опустяться до -11 градусів.

Морози почнуть відступати вже з середини тижня. З 12 лютого температура почне підвищуватися, а в п'ятницю в Київ прийдуть дощі. До вихідних температура повітря підніметься до +3...+4 градусів.

Синоптики зазначають, що зима повернеться - похолодає до -7 градусів вночі та -2 градусів вдень.

Погода в Києві 10-16 лютого 2026 / sinoptik.ua

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, вчора синоптик Наталія Диденко повідомила, що період найсуворіших морозів в Україні добігає кінця. За її словами, найближчими днями температура буде зростати. Хоча зима ще нагадає про себе окремими хвилями холоду, загальна тенденція - до пом'якшення.

Тим часом в Одесі та області 10 лютого - найхолодніший день. Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, найхолоднішим днем тижня буде 10 лютого. Надалі температура повітря почне поступово підвищуватися та досягне +10° в південних районах області, +5° в центральних і близько +2° в північних. Температура морської води істотно не зміниться і складе 0–2°.

У найближчі дні Житомирську область також очікує різка зміна температури і погодних умов — від сильних морозів на початку тижня до відлиги і опадів в кінці.

У Рівненській області з 11 лютого температура повітря також поступово підвищуватиметься. Атлантичне тепле повітря принесе відлигу і опади.

Вам також може бути цікаво:

Про ресурс: Sinoptik Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу. Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу. Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру. Українська версія сайту була запущена в 2010 році. На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред