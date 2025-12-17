Старший син Дональда Трампа одружиться зі світською левицею - деталі

Читайте більше:
- Хто став третьою нареченою Дональда Трампа-молодшого
- Що відомо про його попередні стосунки
Американський підприємець і старший син 47-го президента США Дональд Трамп-молодший оголосив про свої заручини зі світською левицею Беттіною Андерсон. Виступ з приводу майбутнього шлюбу відбувся на різдвяній вечірці в Білому домі. Пізніше новину про заручини Трампа-молодшого і Андерсон підтвердив The New York Times прес-секретар Дональда Ендрю Сурабян.
Перші чутки про стосунки Дональда і Беттіни з'явилися в пресі в грудні 2024 року, коли син президента ще був офіційно заручений із ведучою Кімберлі Гілфойл (були парою з 2018 року - прим. редактора).
Заручини з Беттіною Андресон - треті для Дональда Трампа-молодшого. Раніше він був одружений з моделлю Ванессою Гейден (2005-2018), яка народила підприємцю п'ятьох дітей - доньок Кай Медісон (нар. 2007) і Хлою Софію (нар. 2014), і синів Дональда Джона III (нар. 2009), Трістана Мілоша (нар. 2011) і Спенсера Фредеріка (нар. 2012).
? БРЕКІНГ: Президент Трамп щойно оголосив із Білого дому, що Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон офіційно заручені й планують одружитися.- Brian Allen (@allenanalysis) 16 грудня 2025 року
Так, про це оголосили в Білому домі.
Америка, 2025 рік. pic.twitter.com/ptpOjIRBbu
Про персону: Дональд Трамп-молодший
Дональд Джон Трамп-молодший - американський бізнесмен і активіст. Він є старшою дитиною Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США, і його першої дружини Івани Трамп. Трамп є куратором і виконавчим віцепрезидентом Trump Organization, керуючи компанією разом зі своїм молодшим братом Еріком, повідомляє Вікіпедія.
