Старший син Дональда Трампа одружиться зі світською левицею - деталі

Повідомлення про заручини Дональда Трампа-молодшого з'явилося після вечірки в Білому домі.

Дональд Трамп-молодший дружина - син президента США повідомив про заручини / колаж: Главред, фото: instagram.com/donaldjtrumpjr

Хто став третьою нареченою Дональда Трампа-молодшого

Що відомо про його попередні стосунки

Американський підприємець і старший син 47-го президента США Дональд Трамп-молодший оголосив про свої заручини зі світською левицею Беттіною Андерсон. Виступ з приводу майбутнього шлюбу відбувся на різдвяній вечірці в Білому домі. Пізніше новину про заручини Трампа-молодшого і Андерсон підтвердив The New York Times прес-секретар Дональда Ендрю Сурабян.

Перші чутки про стосунки Дональда і Беттіни з'явилися в пресі в грудні 2024 року, коли син президента ще був офіційно заручений із ведучою Кімберлі Гілфойл (були парою з 2018 року - прим. редактора).

Заручини з Беттіною Андресон - треті для Дональда Трампа-молодшого. Раніше він був одружений з моделлю Ванессою Гейден (2005-2018), яка народила підприємцю п'ятьох дітей - доньок Кай Медісон (нар. 2007) і Хлою Софію (нар. 2014), і синів Дональда Джона III (нар. 2009), Трістана Мілоша (нар. 2011) і Спенсера Фредеріка (нар. 2012).

? БРЕКІНГ: Президент Трамп щойно оголосив із Білого дому, що Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон офіційно заручені й планують одружитися.



Так, про це оголосили в Білому домі.



Америка, 2025 рік. pic.twitter.com/ptpOjIRBbu - Brian Allen (@allenanalysis) 16 грудня 2025 року

Про персону: Дональд Трамп-молодший Дональд Джон Трамп-молодший - американський бізнесмен і активіст. Він є старшою дитиною Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США, і його першої дружини Івани Трамп. Трамп є куратором і виконавчим віцепрезидентом Trump Organization, керуючи компанією разом зі своїм молодшим братом Еріком, повідомляє Вікіпедія.

