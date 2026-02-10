Мороз на Полтавщині піде на спад, але є нюанс: як зміниться погода

Погода у найближчі дні все ще буде суворою.

Погода на Полтавщині 10-11 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Чи будуть опади на Полтавщині у найближчі дні

Коли температура повітря піде на спад

Українці в очікуванні потепління, але у найближчі дні, принаймні, мешканцям Полтави та області, на нього сподіватися не варто. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

На Полтавщині досі панує антициклон з морозною та сонячною погодою. Холод згодом буде слабшати, але дуже поступово. Тому 10 та 11 лютого в області все ще буде мінусова температура повітря.

Антициклон на Полтавщині / фото: facebook.com/pgdpoltava

Погода 10 лютого

Сьогодні протягом дня очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах вже ще є місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря в області до кінця доби коливатиметься в межах 6-11 градусів морозу.

Погода в Полтаві 10 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Погода 11 лютого

Вже у середу морози почнуть поступово відступати з Полтавської області. Вночі очікується 11-16 градусів морозу, а вдень 2-7 градусів морозу. В іншому погода не відрізнятиметься від сьогоднішньої - прогнозується мінлива хмарність, місцями ожеледиця на дорогах, без опадів.

Погода в Полтаві 11 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україну повернеться тепла погода - прогноз синоптика

Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, до кінця доби 10 лютого температура повітря в деяких регіонах України триматиметься на рівні -4...-11 градусів.

На півдні та заході буде -2...-4 градуси, а на Закарпатті - 2 градуси тепла. Сьогодні також очікуються сильні пориви вітру. Надалі ж очікується відчутне підвищення температури повітря.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

