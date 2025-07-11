Дрони уразили важливий авіаційний завод під Москвою: що він виробляє для армії РФ

Коротко:
- У Росії скаржилися на атаку дронів
- Під удар потрапив авіаційний завод
У ніч на 11 липня вибухи лунали у декілької регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів. Як виявилося, під удар потрапив авіаційний завод у Московській області. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в Telegram.
"Під ударом був Луховицький авіаційний завод в Московській області", - написав він.відео дня
За його словами, завод спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу МіГ-29, МіГ-31 та їх модифікацій, а також бере участь у розробці нових зразків бойової авіації, зокрема проєктів "перспективного фронтового винищувача" на базі платформи МіГ.
Керівник ЦПД додав, що російський завод також долучений до циклу модернізації БПЛА "Герань"/"Шахед".
Поки що, ні українська, ні російські сторони офіційно не коментували удар по заводу та масштаби уражень.
Вибухи в Росії - останні новини
Нагадаємо, цієї ночі російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на регіони РФ. Вибухи чули в Дубні під Москвою, у Курській області та в місті Тула Тульської області.
Як писав Главред, 8 липня в російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа, яка охопила складські та офісні приміщенні. Густий дим від пожежі було видно в багатьох районах міста.
Днем раніше невідомі дрони атакували Росію. Щонайменше 7 вибухів пролунали в місті Краснозаводськ Московської області.
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Про персону: Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
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