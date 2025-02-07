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Трамп заявив, що має прогрес у зупинці війни в Україні

Альона Вороніна
7 лютого 2025, 08:29
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Трамп наголосив, що наполегливо працює над зупинкою війни в Україні, і що вже є певний прогрес.
Трамп заявив, що має прогрес у зупинці війни в Україні
Трамп переконаний, що має прогрес у зупинці війни в Україні/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • Трамп заявив, що вже є певний прогрес у питанні зупинки війни в Україні
  • Він зазначив, що наполегливо працює над цим питанням

Президент США Дональд Трамп 6 лютого 2025 року під час участі у щорічному Національному молитовному сніданку у своїх промовах згадав про війну в Україні та на Близькому Сході.

Зокрема, він висловив переконання, що вже є певний прогрес у переговорах щодо миру в Україні. Про це пише "Голос Америки".

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Національний молитовний сніданок – це щорічна зустріч представників влади, громадських організацій, лідерів релігійних конфесій, бізнесу, під час якої вони обговорюють важливі питання і моляться.

Трамп цього року виступив на двох таких сніданках – спочатку в Конгресі, а потім у столичному готелі Гілтон в межах саміту Міжнародної релігійної свободи.

Зокрема, він заявив, що нібито з вини попередньої адміністрації почались війни в Україні та на Близькому Сході. Трамп наголосив, що він працює над тим, щоб зупинити війну в Україні та звільнити ізраїльських заручників в Газі.

За словами Трампа, вже є певний прогрес переговорах щодо миру в Україні.

"Усі ці мільйони дітей….ви знаєте, солдатів просто знищують дві країни. Ймовірно, 800 тисяч росіян, 600-700 тисяч українців, молоді люди просто лежать на полі бою, мертві. Там жахлива ситуація. Ми дуже наполегливо працюємо, і я думаю, прогресуємо, щоб зупинити це", – зазначив Трамп.

Також він наголосив, що не заспокоїться, поки додому не повернуться всі ізраїльські заручники, які досі перебувають в Газі.

Трамп инфографика
Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Чи може Трамп допомогти зупинити війну в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, мирний план Трампа представлять у Мюнхені – у Bloomberg розкрили три головні пункти. Передбачається, що окуповані території України залишаться в "підвішеному стані".

Також раніше повідомлялося, що Путін і Трамп зустрінуться вже за кілька тижнів – в Держдумі РФ зробили заяву. Там кажуть, нібито президента США Трампа і російського диктатора Путіна відбудеться найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський прямо сказав про готовність до переговорів. Він зазначив, що Путін боїться з ним говорити. Президент України переконаний, що Дональд Трамп змусить Путіна зупинити війну.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про мирний план США. Зеленський порадив дочекатись результатів офіційних перемовин та контактів між українською та американською сторонами щодо закінчення війни.

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