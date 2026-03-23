"Трамп чинитиме тиск": з’явився тривожний сценарій завершення війни в Україні

Для президента США позитивним результатом є сам факт укладення угоди, зазначає Віктор Андрусів.

Дональд Трамп може чинити тиск на Україну та Росію

Важливе із заяв Андрусіва:

Для США позитивним результатом є сам факт досягнення угоди

Трамп тиснутиме і на Україну, і на Росію

Політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів прокоментував питання про те, чи може ситуація на Близькому Сході вплинути на політику президента США Дональда Трампа щодо Росії.

"Фактично ніяк не вплине. Трамп нічого змінювати не буде. Якщо він врегулює ситуацію з Іраном, то просто повернеться до теми, на якій все зупинилося — до переговорного процесу, який набирав інтенсивності. Ситуація навколо Ірану лише тимчасово відвернула увагу і зірвала динаміку переговорів", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що для президента США позитивним результатом є сам факт досягнення угоди між Україною та РФ.

"Тому, навпаки, він повернеться до своєї колишньої стратегії — тиснути і на Україну, і на Росію з метою укладення угоди. Важливо також враховувати, що у Трампа вибори в листопаді, і він намагатиметься підійти до них з образом переможця. А в нашому випадку "перемога" для нього — це саме досягнення угоди", — переконаний він.

Співрозмовник переконаний у тому, що Трампа цікавить не стільки Росія, скільки сам факт досягнення угоди.

"І вже після цього він може переглянути підходи до Росії. Але без угоди він цього робити не буде, оскільки це його заявлена мета, і відступати йому особливо нікуди", — додав Андрусів.

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про персону: Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

