Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Територіальні поступки України та завершення війни: в ЄС зробили важливу заяву

Олексій Тесля
13 вересня 2025, 11:57
257
Росія традиційно використовує в переговорах одну й ту саму схему, попередила Кая Каллас.
Кая Каллас, ЗСУ
Кая Каллас прокоментувала заклики до поступок України / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, .president.gov.ua

Головне:

  • Розмови про поступки України ведуть прямо в стратегічну пастку
  • Росія традиційно використовує в переговорах одну й ту саму схему

Навіть прості розмови або обговорення можливих територіальних поступок з боку України являють собою небезпечний шлях, заявила глава європейської дипломатії і представниця ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Кая Каллас.

Він веде прямо в стратегічну пастку, розставлену агресивною Росією. У результаті таких дискусій росіяни можуть отримати набагато більше, ніж будь-коли насмілювалися сподіватися, підкреслила вона в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

відео дня

"Москва хоче, щоб ми обговорювали, які території Україна має віддати заради досягнення миру, при цьому повністю ігноруючи той факт, що сам Кремль не зробив жодного кроку назустріч або поступки", - зазначила вона.

Каллас акцентувала увагу на тому, що Росія традиційно використовує в переговорах одну й ту саму схему: спершу пред'являє претензії на те, що їй від самого початку не належало, потім вдається до погроз та ультиматумів, а у фіналі в західних країнах з'являються голоси, готові запропонувати Москві поступки, яких вона ніколи раніше не мала.

За словами дипломатки, Кремль намагається представити як компроміс збереження вже захоплених територій. Однак вона застерігає: це не компроміс, особливо якщо при цьому висуваються додаткові, надмірні вимоги.

"Ми не повинні дозволити Путіну втягнути нас у його гру. Наша мета - зробити так, щоб ця війна не приносила йому жодних вигод. Будь-яке заохочення агресії призведе лише до нової війни, а не до її завершення", - підсумувала Каллас.

РФ вимагає поступок України: думка аналітиків

Кремль не прагне до переговорів, оскільки намагається домогтися для себе вигідніших умов у війні проти України. Про це йдеться в доповіді Інституту вивчення війни. Судячи з усього, російські офіційні особи дають зрозуміти, що участь Москви в можливих переговорах залежить від того, чи погодиться США заздалегідь піти на поступки в контексті конфлікту в Україні.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський зробив заяву про завершення війни. Він підкреслив, що Україні потрібно не тимчасове затишшя, а гарантоване завершення війни.

Як повідомляв Главред, начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий заявив, що війна в Україні триватиме щонайменше ще два роки, тому розраховувати на її швидке закінчення або результати переговорів - не варто.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що лише дві країни у світі можуть примусити російського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна зупинити агресивну війну проти України.

Читайте також:

Про персону: Кая Каллас

Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дрони підірвали танкери "тіньового флоту" РФ: ЗМІ про удар по порту Приморськ

Дрони підірвали танкери "тіньового флоту" РФ: ЗМІ про удар по порту Приморськ

12:55Україна
Після обстрілу дронами: НАТО розпочало операцію "Східний страж", що грозить РФ

Після обстрілу дронами: НАТО розпочало операцію "Східний страж", що грозить РФ

12:40Світ
Трамп намагається підготуватися до торгу з Путіним і відтягнути Лукашенка від Росії - Усов

Трамп намагається підготуватися до торгу з Путіним і відтягнути Лукашенка від Росії - Усов

10:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з хлопчиком на вокзалі за 31 секунду

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з хлопчиком на вокзалі за 31 секунду

Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

Китайський гороскоп на завтра 13 вересня: Мавпам час діяти, Зміям - тривога

Китайський гороскоп на завтра 13 вересня: Мавпам час діяти, Зміям - тривога

Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

Останні новини

13:46

Путін "підставив" Лукашенка на тлі угоди Мінська і Трампа: названа причина

13:06

"Шльопанці - це не взуття": п'ять жорстких правил взуттєвого етикету

13:02

Росія в злиднях, а Путін витрачає сотні мільйонів на дослідження старіння - ЗМІ

12:55

Дрони підірвали танкери "тіньового флоту" РФ: ЗМІ про удар по порту Приморськ

12:52

Хвороба змусила Кіркорова вжити заходів щодо дітей - що сталося

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
12:40

Після обстрілу дронами: НАТО розпочало операцію "Східний страж", що грозить РФ

12:35

Елтон Джон ошелешив шанувальників виглядом із лікарняної палати

12:12

Гороскоп Таро на завтра 14 вересня: Ракам - вірити в себе, Рибам - випробування

12:05

Ідеальний варіант сніданку, обіду, чи вечері: рецепт корисного хачапурі

Реклама
11:57

Територіальні поступки України та завершення війни: в ЄС зробили важливу заяву

11:52

Як правильно обрізати виноград, щоб він родив: проста схема для початківцівВідео

11:32

Українцям у Польщі обмежили допомогу: кому перестануть виплачувати кошти

11:31

Знову з колишнім чоловіком: Камалія шокувала возз'єднанням із Захуром

11:26

Сердечникам і гіпертонікам варто бути обережними: Землю накриває магнітна буря

10:40

На ньому лиця не було: ексдружина Розового зізналась, як викрила зраду на весіллі

10:30

Змінили риторику: ISW оцінили, що тепер кажуть про навчання "Захід-2025"

10:26

Як обрізати грушу, щоб плоди були великими та смачними: покрокове керівництво

10:00

Трамп намагається підготуватися до торгу з Путіним і відтягнути Лукашенка від Росії - Усов

09:57

Українців за кордоном можуть призвати до армії у ЄС: пояснення юриста

09:21

Росія перекидає елітні війська на Донеччину: аналітик назвав причину

Реклама
09:16

Знову майорить синьо-жовтий: ЗСУ звільнили важливе село на межах двох областей

09:02

Які дерева можуть обернутися бідою: що не варто садити біля будинку

08:18

На Камчатці стався потужний землетрус: росіяни б'ють на сполох

08:10

Ось про що на Алясці Путін домовився з ТрампомПогляд

07:34

"Війна має припинитися": у США заявили, що готові захищати території НАТО

07:10

Де три відмінності між офісними працівниками: лише найуважніші їх помітять

06:10

У Заходу є два сценарії, як зупинити ПутінаПогляд

05:45

До трьох знаків зодіаку гроші поллються рікою: хто розбагатіє до кінця вересня

05:13

Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

04:30

Унікальне відкриття: у NASA виявили явні ознаки життя на Марсі

04:02

Ворог проривається до ключових міст Донеччини: аналітик пояснив задум Росії

03:37

Що буде з цінами в Україні: експерт сказав, чи потрібно скуповувати гречку

03:30

Супертест на IQ: знайдіть 4 відмінності на картинці з горами за 10 секунд

02:40

Початок нового рівня: чотирьох знаків зодіаку чекає трансформація 13 вересня

01:45

Опора, джерело сили та натхнення: чотири найсімейніші знаки зодіаку

01:18

Втратите достаток і благополуччя: що не можна виносити з дому 13 вересня, прикмети

00:33

В Україні створили 4-тонний дрон Bufalo: як його використовуватимуть

12 вересня, п'ятниця
23:43

Росіяни раптово прорвались у Куп'янськ, застосована підступна тактика - Deep StateВідео

23:21

Жінці заборонили годувати голубів біля будинку: у чому причина

22:18

В Україні можуть вимикати мобільну мережу під час тривоги: яка причина

Реклама
22:17

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

21:44

Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

21:34

НАТО починає нову військову операцію після атаки на Польщу

21:32

"Кінцева зупинка": Андрій Федінчик звільнився із ЗСУ і назвав причину

21:23

Російську наступальну операцію на Суми повністю зірвано, - Зеленський

21:17

Головний секрет наших бабусь: який інгредієнт зробить волосся густим та довгимВідео

20:40

Сахара і поряд не стояла: де знаходиться найгарячіше місце на Землі

20:09

Лише на YouTube: стартує новий сезон ток-шоу "Говорить вся країна"

20:00

Чому Путін так хоче взяти Донбас: землі та російська мова ні до чого

19:57

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти