Територіальні поступки України та завершення війни: в ЄС зробили важливу заяву

Росія традиційно використовує в переговорах одну й ту саму схему, попередила Кая Каллас.

Кая Каллас прокоментувала заклики до поступок України

Головне:

Розмови про поступки України ведуть прямо в стратегічну пастку

Росія традиційно використовує в переговорах одну й ту саму схему

Навіть прості розмови або обговорення можливих територіальних поступок з боку України являють собою небезпечний шлях, заявила глава європейської дипломатії і представниця ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Кая Каллас.

Він веде прямо в стратегічну пастку, розставлену агресивною Росією. У результаті таких дискусій росіяни можуть отримати набагато більше, ніж будь-коли насмілювалися сподіватися, підкреслила вона в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Москва хоче, щоб ми обговорювали, які території Україна має віддати заради досягнення миру, при цьому повністю ігноруючи той факт, що сам Кремль не зробив жодного кроку назустріч або поступки", - зазначила вона.

Каллас акцентувала увагу на тому, що Росія традиційно використовує в переговорах одну й ту саму схему: спершу пред'являє претензії на те, що їй від самого початку не належало, потім вдається до погроз та ультиматумів, а у фіналі в західних країнах з'являються голоси, готові запропонувати Москві поступки, яких вона ніколи раніше не мала.

За словами дипломатки, Кремль намагається представити як компроміс збереження вже захоплених територій. Однак вона застерігає: це не компроміс, особливо якщо при цьому висуваються додаткові, надмірні вимоги.

"Ми не повинні дозволити Путіну втягнути нас у його гру. Наша мета - зробити так, щоб ця війна не приносила йому жодних вигод. Будь-яке заохочення агресії призведе лише до нової війни, а не до її завершення", - підсумувала Каллас.

РФ вимагає поступок України: думка аналітиків

Кремль не прагне до переговорів, оскільки намагається домогтися для себе вигідніших умов у війні проти України. Про це йдеться в доповіді Інституту вивчення війни. Судячи з усього, російські офіційні особи дають зрозуміти, що участь Москви в можливих переговорах залежить від того, чи погодиться США заздалегідь піти на поступки в контексті конфлікту в Україні.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський зробив заяву про завершення війни. Він підкреслив, що Україні потрібно не тимчасове затишшя, а гарантоване завершення війни.

Як повідомляв Главред, начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий заявив, що війна в Україні триватиме щонайменше ще два роки, тому розраховувати на її швидке закінчення або результати переговорів - не варто.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що лише дві країни у світі можуть примусити російського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна зупинити агресивну війну проти України.

Про персону: Кая Каллас Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

