ЄС схвалив один із найжорсткіших пакетів санкцій проти РФ: хто потрапив під удар

Євросоюз налаштований далі посилювати тиск на Росію, щоб припинення агресії "стало єдиним можливим виходом".

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Кая Каллас розповіла про новий пакет санкцій проти РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Євросоюз схвалив один із найжорсткіших на сьогоднішній день пакетів санкцій проти країни-агресора Росії. До 18-го пакету санкційних заходів увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту і заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її військової машини. Про це повідомила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас.

"Ми твердо стоїмо на своєму. ЄС щойно схвалив один із найжорсткіших на сьогоднішній день пакетів санкцій проти Росії. Ми ще більше скорочуємо військовий бюджет Кремля, переслідуємо ще 105 кораблів тіньового флоту та їхніх пособників, а також обмежуємо доступ російських банків до фінансування", - написала Каллас у соцмережі Х.

За її словами, санкційний пакет забезпечить додатковий тиск на російський ВПК, китайські банки, які допомагають РФ обходити санкції, і додаткові перешкоди для імпорту в Росію компонентів, використовуваних у військових БПЛА.

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"Ми вперше покарали санкціями морського реєстратора і найбільший нафтопереробний об'єкт "Роснефти" в Індії. Крім того, наші санкції б'ють по тих, хто займається нав'язуванням ідеології українським дітям", - додала Каллас.

Глава європейської дипломатії додала, що ЄС налаштований далі посилювати тиск на Росію, щоб припинення агресії "стало для Москви єдиним можливим виходом".

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

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