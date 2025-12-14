Суперник здався в першому раунді: ірпенчанин Амосов переміг у дебютному бою UFC

Перемогу задушливим прийомом у першому раунді здобув 32-річний уродженець Ірпеня.

Для Амосова це 29-та перемога в професійний кар'єрі / колаж: Главред, фото: instagram.com/s_amoskin

Ярослав Амосов захопив ініціативу і блискавично атакував американця

Для Амосова це 29-та перемога у професійний кар'єрі

У ніч на неділю, 14 грудня, відбувся дебютний поєдинок українського бійця ММА Ярослава Амосова в рамках UFC on ESPN 73 проти американця Ніла Мегні, пише Чемпіон.

Перемогу задушливим прийомом уже в першому раунді здобув 32-річний уродженець Ірпеня. Українець перевів суперника в партер і закрив шикарне захоплення на шиї суперника.

Амосов одразу захопив ініціативу та блискавично атакував американця лоу-кіками та хай-кіками.

Згодом українець вийшов на зручну позицію та провів больовий прийом і змусив опонента Ніла Магні здатися. Цей прийом відомий як "анаконда", який загрожує перекриттям кровотоку шиї.

Під тиском захоплення Ніл Магні був змушений здатися, капітулювавши вже наприкінці першого раунду.

Для Амосова це 29-та перемога в професійний кар'єрі.

Дивіться відео бою Амосова

Про персону: Ярослав Амосов Ярослав Амосов - видатний український боєць змішаних єдиноборств (ММА), який здобув світове визнання завдяки своєму неперевершеному професійному рекорду. Заслужений майстер спорту України. Він народився 1993 року в Ірпені та є однією з найяскравіших зірок сучасного українського спорту. Головна гордість Ярослава - безпрограшна серія, яка налічує 27 перемог у 27 поєдинках поспіль, що є унікальним досягненням навіть для світової арени ММА. Завдяки цій серії Амосов довгий час був одним із небагатьох непереможених бійців високого рівня. Загалом за кар'єру українець програв лише одного разу - американцеві Джейсону Джексону в листопаді 2023 року. Амосов є чинним чемпіоном Bellator у напівсередній вазі, ставши першим українцем, якому вдалося очолити один із найбільших міжнародних промоушенів. Його стиль ведення бою вирізняється високим інтелектом, потужною боротьбою та вмінням ефективно контролювати суперника. Ярослав також чотириразовий чемпіон світу з бойового самбо.

