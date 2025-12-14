Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Суперник здався в першому раунді: ірпенчанин Амосов переміг у дебютному бою UFC

Віталій Кірсанов
14 грудня 2025, 09:18
73
Перемогу задушливим прийомом у першому раунді здобув 32-річний уродженець Ірпеня.
Для Амосова це 29-та перемога в професійний кар'єрі
Для Амосова це 29-та перемога в професійний кар'єрі / колаж: Главред, фото: instagram.com/s_amoskin

Коротко:

  • Ярослав Амосов захопив ініціативу і блискавично атакував американця
  • Для Амосова це 29-та перемога у професійний кар'єрі

У ніч на неділю, 14 грудня, відбувся дебютний поєдинок українського бійця ММА Ярослава Амосова в рамках UFC on ESPN 73 проти американця Ніла Мегні, пише Чемпіон.

Перемогу задушливим прийомом уже в першому раунді здобув 32-річний уродженець Ірпеня. Українець перевів суперника в партер і закрив шикарне захоплення на шиї суперника.

відео дня

Амосов одразу захопив ініціативу та блискавично атакував американця лоу-кіками та хай-кіками.

Згодом українець вийшов на зручну позицію та провів больовий прийом і змусив опонента Ніла Магні здатися. Цей прийом відомий як "анаконда", який загрожує перекриттям кровотоку шиї.

Під тиском захоплення Ніл Магні був змушений здатися, капітулювавши вже наприкінці першого раунду.

Для Амосова це 29-та перемога в професійний кар'єрі.

Суперник здався в першому раунді: ірпенчанин Амосов переміг у дебютному бою UFC

Дивіться відео бою Амосова

Спорт - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, головний тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань дискваліфікований на п'ять матчів через неспортивну поведінку під час поєдинку 15-го туру УПЛ проти "Руху", з яких два - умовно, з випробувальним терміном на один рік.

Крім того, Міжнародний олімпійський комітет дозволив юним спортсменам із Росії та Білорусі виступати під національними прапорами, рекомендації діятимуть і на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року в Дакарі.

Нагадаємо, що колишній футболіст "Динамо" та експерт Віктор Леоненко висловився про ситуацію в клубі та можливого наступника Шовковського. За його словами, новий наставник має бути досвідченим українцем, адже через війну не кожен іноземець погодиться працювати в Україні.

Читайте також:

Про персону: Ярослав Амосов

Ярослав Амосов - видатний український боєць змішаних єдиноборств (ММА), який здобув світове визнання завдяки своєму неперевершеному професійному рекорду. Заслужений майстер спорту України.

Він народився 1993 року в Ірпені та є однією з найяскравіших зірок сучасного українського спорту.

Головна гордість Ярослава - безпрограшна серія, яка налічує 27 перемог у 27 поєдинках поспіль, що є унікальним досягненням навіть для світової арени ММА. Завдяки цій серії Амосов довгий час був одним із небагатьох непереможених бійців високого рівня. Загалом за кар'єру українець програв лише одного разу - американцеві Джейсону Джексону в листопаді 2023 року.

Амосов є чинним чемпіоном Bellator у напівсередній вазі, ставши першим українцем, якому вдалося очолити один із найбільших міжнародних промоушенів.

Його стиль ведення бою вирізняється високим інтелектом, потужною боротьбою та вмінням ефективно контролювати суперника.

Ярослав також чотириразовий чемпіон світу з бойового самбо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

UFC новини спорту Ярослав Амосов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Суперник здався в першому раунді: ірпенчанин Амосов переміг у дебютному бою UFC

Суперник здався в першому раунді: ірпенчанин Амосов переміг у дебютному бою UFC

09:18Спорт
Чи може РФ атакувати Україну з боку Придністров'я: у ДПСУ відповіли

Чи може РФ атакувати Україну з боку Придністров'я: у ДПСУ відповіли

08:38Війна
В ISW назвали нову ключову мету росіян для можливого наступу на Слов'янськ

В ISW назвали нову ключову мету росіян для можливого наступу на Слов'янськ

08:25Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Заміна для Москви - яке місто України мало стати столицею Росії, історик здивував

Заміна для Москви - яке місто України мало стати столицею Росії, історик здивував

Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Лише 1 людина з 6 млн: яка група крові зустрічається найрідше і чим вона цінна

Лише 1 людина з 6 млн: яка група крові зустрічається найрідше і чим вона цінна

Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися нові графіки відключень на 14 грудня

Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися нові графіки відключень на 14 грудня

Пенсія під загрозою: в Україні один період більше не зараховують до страхового стажу

Пенсія під загрозою: в Україні один період більше не зараховують до страхового стажу

Останні новини

09:38

Росія здригалася від вибухів: дрони долетіли навіть до Москви

09:30

Відключення світла в Україні - графіки на 14 грудня (оновлюється)

09:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 грудня (оновлюється)

09:18

Суперник здався в першому раунді: ірпенчанин Амосов переміг у дебютному бою UFCВідео

09:09

Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - ЛакійчукРосія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - Лакійчук
09:01

Чому Україна опинилась в такій ситуації як зараз?Погляд

08:58

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 грудня: Овнам - потік доходів, Дівам - терпіння

08:38

Чи може РФ атакувати Україну з боку Придністров'я: у ДПСУ відповіли

08:25

В ISW назвали нову ключову мету росіян для можливого наступу на Слов'янськ

Реклама
07:40

У Києві обрали Міс Україна-2025: дівчина поїде на світовий конкурс красиФотоВідео

06:22

Заяви про кінець війни породжують купу проблемПогляд

05:52

Як відрізнити натуральну червону ікру від підробки: дієвий спосіб

04:33

Гороскоп на завтра 15 грудня: Близнюкам - новий поворот, Водоліям - розчарування

03:30

Навіть кволі квіти оживуть за добу: домашня підгодівля без хімії з трьох інгредієнтів

02:28

Не так давно прославляла росіянина: чиє ім'я тепер носить одна з головних вулиць Харкова

01:23

Гігантський астероїд промчить біля Землі: чи є ризик катастрофи

13 грудня, субота
23:45

У британській розвідці розкрили брехню Кремля і назвали втрати РФ у війні

22:56

Популярний овоч стрімко дорожчає через дефіцит - ціни за кілька днів злетіли на 10%

22:25

Пенсія під загрозою: в Україні один період більше не зараховують до страхового стажу

22:20

Забута катастрофа Кремля: Сагайдачний – геній, який вперше зробив Москву вразливою

Реклама
22:05

Китайський гороскоп на завтра 14 грудня: Щурам - депресія, Півням - роздратування

21:57

Зеленський заявив про "значний шанс" для миру і анонсував важливі зустрічі

21:49

Маленька банка, велика політика: секрет популярності "Зірочки"

21:31

В Атлантиці підірвали танкер із "тіньового флоту" РФ: спливли несподівані деталі

21:29

На дорогах Києва неправильно встановили "берлінські подушки" - що пішло не так

20:49

Перемога, яку ми не використали: чому Конотоп не врятував Україну

20:35

Дитяче Євробачення-2025: Україна святкує тріумфальний результат на конкурсіВідео

20:31

Прорив в опаленні: одна зміна зробить радіатори набагато теплішими за хвилиниВідео

20:28

Франція виграла дитяче Євробачення 2025: хто представляв країну і про що пісня

20:08

"Слід пройти через браму": розкрито головний секрет Майдану в КиєвіВідео

19:59

Навіщо в СРСР додавали соду в чай: секрет, про який мовчали провідниці

19:31

Велике місто на сході майже втрачено, ЗСУ потрібні резерви для звільнення - ЗМІ

19:28

Наповнювач в жодному разі не зіб'ється: як правильно прати зимову куртку

19:23

Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися нові графіки відключень на 14 грудня

19:15

Україна запалила у фіналі Дитячого Євробачення-2025: як виступила Софія НерсесянВідео

19:10

Трамп та Путін: союз "ідіота та маніяка"Погляд

19:03

РФ цілеспрямовано атакувала турецьке цивільне судно у Чорному морі - ВМСВідео

18:50

Заміна для Москви - яке місто України мало стати столицею Росії, історик здивувавВідео

18:30

Особисті вороги Лукашенка вже в Україні: Мінськ передав 114 українців і білорусівФото

18:23

Військовозобов'язаних ставитимуть на облік по-новому: у Міноборони розкрили зміни

Реклама
18:19

Дитяче Євробачення 2025: у залі особливо підтримали Україну

18:07

Дитяче Євробачення-2025: який результат прогнозують УкраїніВідео

18:06

Хто з українців потрапить під мобілізацію в січні 2026: повний список категорій

18:05

У 33 роки померла популярна блогерка: що сталося

17:33

Бійці ЗСУ пішли на штурм: зачищають Покровськ і повертають територіїВідео

17:14

"Ноги не тримають, болі скрізь": онкохвора Симоньян заявила про страх за дітей

17:11

Чому потрібно зайнятися прибиранням: прикмети у велике свято 14 грудня

17:08

"Мир не за горами": Ердоган після зустрічі з Путіним заговорив про завершення війни

16:57

Головні вороги жиру на животі: які продукти слід їсти після 50 років, щоб худнути

16:56

Всю Україну засипатиме снігом та влупить сильний мороз: де буде найхолодніше

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти