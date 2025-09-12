'Я не збираюся нікого захищати': Трамп різко висловився про атаку на Польщу

Американський президент не радить іншим країнам наближатися до Польщі.

Трамп відмовився захищати Польщу / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Що відомо:

Трамп відмовлятиметься захищати Польщу від російських атак

Американський президент не радить наближатися до Польщі

Російські окупанти атакували Польщу ударними безпілотниками. Також недалеко від кордону в Білорусі почалися військові навчання з РФ. У Польщі занепокоєні та готуються до можливих провокацій. Однак президент США Дональд Трамп дав несподіваний коментар. Відео з його заявою вже розлетілося в Мережі.

Трамп відкрито заявив, що не братиме прямої участі в захисті Польщі.

"Я не збираюся нікого захищати. Але в будь-якому разі вам не слід наближатися до Польщі", - сказав американський президент.

Дивіться відео із заявою Дональда Трампа:

Трамп відмовився захищати Польщу / фото: скріншот

НАТО готує військову відповідь

Як писав Bloomberg, НАТО готує військову відповідь на атаку безпілотників на Польщу. Першу відповідь уже було представлено в середу, 11 вересня, коли генсекретар НАТО Марк Рютте назвав поведінку Росії нерозважливою.

Військову відповідь НАТО координуватиме Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Грінкєвіч, який відповідає за планування і проведення військових операцій.

Атака на Польщу - думка експерта

В інтерв'ю Главреду співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник зазначив, що російська атака на Польщу була спланованою і цілеспрямованою. Ворог намагається зруйнувати НАТО зсередини, ставлячи під сумнів позицію НАТО і намагаючись втягнути союзників у дискусію: це слід розглядати як акт агресії чи ні.

"Таким чином Росія намагається внести розкол усередині Альянсу. Адже очевидно, що країни, які відчувають безпосередню загрозу (Польща, країни Балтії), наполягатимуть на тому, що це вже акт агресії і треба реагувати. Інші країни можуть підтримувати протилежну точку зору, і саме ця розбіжність призводить до підриву довіри до колективних гарантій. Це ж класичне питання: хто готовий помирати за Нарву? А тепер може виникнути нове - хто готовий помирати за Жешув?" - сказав Мельник.

Атак БпЛА по Польщі - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 вересня російські безпілотники атакували Польщу. За даними Der Spiegel, головною метою став логістичний центр НАТО в Жешуві, який забезпечує західні поставки озброєння для України.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Дональду Трампу слід зрозуміти марність спроб домовитися з Путіним, адже Росія не планує завершувати війну проти України. Він наголосив, що удари дронів зачепили і НАТО, і тільки рішучі дії змусять Путіна усвідомити безперспективність своїх планів.

Президент США Дональд Трамп припустив, що порушення повітряного простору Польщі могло бути помилкою, при цьому зазначивши, що він незадоволений "нічим, що пов'язано з цією ситуацією".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва спростував слова Трампа про можливу "помилку" російських дронів над Польщею. У ніч атаки зафіксували 19 дронів над Польщею та понад 400 дронів і кілька десятків ракет над Україною.

