Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

Війна в Україні не закінчиться до кінця 2025 року.

Швидкий сказав, скільки ще триватиме війна в Україні / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 37 окрема бригада морської піхоти

Основне:

Війна в Україні закінчиться ще не скоро

Українцям не варто розрахувавати на швидкий результат переговорів з РФ

Війна в Україні триватиме щонайменше ще два роки, тому розраховувати на її швидке закінчення чи результати переговорів - не варто. Таку думку висловив начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий в ефірі телеканалу Новини.LIVE.

"Я вважаю, що війна буде стільки тривати (2 роки — ред.). Це точно не менше. Не треба розраховувати на якісь результати переговорів чи скорішого закінчення. Так що нам треба готуватися до цього", — розповів Швидкий. відео дня

Він також зазначив, що дедалі більше молодих хлопців повертаються в Україну, а це свідчить про те, що життя там не таке вже й райдужне.

До того ж Швидкий нагадав, що бригади не можуть забирати людей з навчальних центрів чи ТЦК, бо всі мобілізовані розподіляються Генеральним штабом. Однак, є альтернатива - піти добровільно до рекрутингового центру.

Як може завершитися війна в Україні - думка експерта

Дипломат, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду розповів, що найбільш реалістичним сценарієм є завершення війни на нинішній лінії розмежування.

"Найреалістичніший варіант полягає в заморожуванні війни на нинішній лінії розмежування, після чого кожна сторона триматиме за спиною ніж, який вона в майбутньому захоче встромити в тіло противника. На жаль, така цинічна історія. Подивіться на Азербайджан, який тримав "ніж за спиною" 35 років, а потім встромив у тіло супротивника і врешті-решт відновив свою територіальну цілісність", - сказав Огризко.

Прогнози щодо завершення війни в Україні - новини за темою

Як раніше писав Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив припущення, що повномасштабна війна, яку РФ розпочала проти України, може завершитися не пізніше, ніж за півроку.

При цьому верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила сумнів, що війна Росії проти України завершиться найближчим часом. За її оцінкою, війна Росії проти України триватиме ще "щонайменше два роки".

Водночас радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що лише дві країни у світі можуть змусити російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна зупинити агресивну війну проти України.

Читайте також:

Про джерело: Новини.LIVE Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network". До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова. Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці: повага до читача і його право на правду

об’єктивність та неупередженість

повнота і всебічний аналіз інформації

простота і доступність

відсутність прихованої реклами

унікальність та оперативність

