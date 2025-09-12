Чому російські дрони атакували Польщу: Орбан здивував абсурдною причиною

Головне із заяви Орбана:
- Вторгнення російських дронів у Польщу є неприйнятним
- Це сталось через те, що Варшава "загрузла у війні по вуха"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вторгнення російських дронів у Польщу є неприйнятним, але очікуваним. Про це він сказав в ефірі 24.hu.
"Давайте не будемо ігнорувати той факт, що це сталося в Польщі, поляки - наші друзі, незалежно від нинішньої політичної кон'юнктури, вони наші історичні союзники, вони близькі нам за духом, тому вони дійсно наші друзі", - зауважив Орбан.відео дня
Він підкреслив, що його країна має однією з перших чітко реагувати на все, що порушує суверенітет Польщі.
"Ми з першого моменту назвали вторгнення російських безпілотників на польську територію неприйнятним, і ми стоїмо на боці поляків, ми на 100 відсотків солідарні з ними", - йдеться в заяві.
За його словами, дрони атакували територію Польщі, оскільки Варшава "загрузла у війні по вуха".
Крім того, Орбан додав, що Угорщині це не загрожує.
Яка мета російської атаки на Польщу
Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник заявив, що наліт дронів в Польщу – це провокація.
За його словами, Росія постійно, хоч і не завжди прямо, наголошує, що воює з НАТО. Її стратегічна мета — зруйнувати Альянс.
"Сенс таких дій — поставити під сумнів позицію НАТО і втягнути союзників у дискусію: чи слід це вже розглядати як акт агресії, чи ще ні. Таким чином Росія намагається внести розкол усередині Альянсу", - наголосив він.
Російські дрони в Польщі - що відомо
Як повідомляв Главред, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що країна звертається до союзників по НАТО для консультацій згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору після нічного вторгнення російських дронів 10 вересня.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі стало свідомою провокацією Кремля. Протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але не так ефективно, як мала б.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав, що конгрес США готовий у разі необхідності ухвалити закон про додаткові санкції проти РФ після російської атаки дронами по території Польщі.
Читайте також:
- Названо об'єкт, який РФ хотіла знищити у Польщі: він пов'язаний з Україною
- НАТО готує військову відповідь на атаку дронів на Польщу - Bloomberg
- Польща закрила кордон із Білоруссю: у чому причина
Про персону: Віктор Орбан
Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.
Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред