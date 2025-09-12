Чому російські дрони атакували Польщу: Орбан здивував абсурдною причиною

Орбан підкреслив, що Угорщині не загрожує атака російських дронів.

Орбан про атаку на Польщу

Головне із заяви Орбана:

Вторгнення російських дронів у Польщу є неприйнятним

Це сталось через те, що Варшава "загрузла у війні по вуха"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вторгнення російських дронів у Польщу є неприйнятним, але очікуваним. Про це він сказав в ефірі 24.hu.

"Давайте не будемо ігнорувати той факт, що це сталося в Польщі, поляки - наші друзі, незалежно від нинішньої політичної кон'юнктури, вони наші історичні союзники, вони близькі нам за духом, тому вони дійсно наші друзі", - зауважив Орбан.

Він підкреслив, що його країна має однією з перших чітко реагувати на все, що порушує суверенітет Польщі.

"Ми з першого моменту назвали вторгнення російських безпілотників на польську територію неприйнятним, і ми стоїмо на боці поляків, ми на 100 відсотків солідарні з ними", - йдеться в заяві.

За його словами, дрони атакували територію Польщі, оскільки Варшава "загрузла у війні по вуха".

Крім того, Орбан додав, що Угорщині це не загрожує.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Яка мета російської атаки на Польщу

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник заявив, що наліт дронів в Польщу – це провокація.

За його словами, Росія постійно, хоч і не завжди прямо, наголошує, що воює з НАТО. Її стратегічна мета — зруйнувати Альянс.

"Сенс таких дій — поставити під сумнів позицію НАТО і втягнути союзників у дискусію: чи слід це вже розглядати як акт агресії, чи ще ні. Таким чином Росія намагається внести розкол усередині Альянсу", - наголосив він.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Російські дрони в Польщі - що відомо

Як повідомляв Главред, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що країна звертається до союзників по НАТО для консультацій згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору після нічного вторгнення російських дронів 10 вересня.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі стало свідомою провокацією Кремля. Протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але не так ефективно, як мала б.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав, що конгрес США готовий у разі необхідності ухвалити закон про додаткові санкції проти РФ після російської атаки дронами по території Польщі.



Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

