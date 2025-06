Кремль грає на випередження: РФ вимагає від США поступок щодо війни в Україні

Головне:

Кремль не хоче домовлятися про озброєння зі Сполученими Штатами Америки, бо намагається виторгувати собі кращі умови щодо війни в Україні. Мова йде про мораторій на розміщення ракет середньої та меншої дальності. Про це повідомляють у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російський диктатор Володимир Путін прагне добитися від США превентивних поступок у контексті війни в Україні, перш ніж погодитися на відновлення переговорів про стратегічну стабільність.

У ISW нагадують, що напередодні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відповів на запитання про скасування Росією мораторію на розміщення ракет наземного базування, заборонених Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), заявивши, що Росія зберігає "свободу дій". Тим самим він повторив вислови заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова, який наголошував, що односторонній мораторій Росії наближається до "логічного завершення".

Рябков також заявив, що США повинні "поважати фундаментальні інтереси Росії" для відновлення конструктивного діалогу.

Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров додав, що Москва готова до переговорів лише "на рівних умовах".

Нагадаємо, помічник російського диктатора Володимир Мединський почав погрожувати Україні "Орєшніком". Він натякнув на те, що під ударом може опинитися Київ або Львів. За його словами, ракетного удару вимагають самі росіяни, які більше не хочуть жодних переговорів.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що існує два основні інструменти, за допомогою яких можна примусити Росію до справедливого миру. Перше це подальше посилення санкцій. А другий фактор, який може впливати й тиснути на Росію - це зміцнення України, оборонних спроможностей.

Як писав Главред, РФ висунула умову для нових переговорів. Зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова заперечує факт викрадення українських дітей. Ба більше, вона підкреслила, що це питання не має бути на порядку денному в майбутніх переговорах з Україною.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.