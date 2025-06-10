Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Кремль грає на випередження: РФ вимагає від США поступок щодо війни в Україні

Маріна Фурман
10 червня 2025, 08:27
190
У Росії заявили, що Москва буде готова відновити переговори про стратегічну стабільність з США, але є умова.
Кремль грає на випередження: РФ вимагає від США поступок щодо війни в Україні
РФ хоче превентивних поступок від США щодо війни в Україні/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Головне:

  • РФ вимагає від США превентивних поступок щодо війни в Україні
  • У Кремлі знайшли інструменти тиску на Штати

Кремль не хоче домовлятися про озброєння зі Сполученими Штатами Америки, бо намагається виторгувати собі кращі умови щодо війни в Україні. Мова йде про мораторій на розміщення ракет середньої та меншої дальності. Про це повідомляють у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російський диктатор Володимир Путін прагне добитися від США превентивних поступок у контексті війни в Україні, перш ніж погодитися на відновлення переговорів про стратегічну стабільність.

відео дня

У ISW нагадують, що напередодні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відповів на запитання про скасування Росією мораторію на розміщення ракет наземного базування, заборонених Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), заявивши, що Росія зберігає "свободу дій". Тим самим він повторив вислови заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова, який наголошував, що односторонній мораторій Росії наближається до "логічного завершення".

Рябков також заявив, що США повинні "поважати фундаментальні інтереси Росії" для відновлення конструктивного діалогу.

Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров додав, що Москва готова до переговорів лише "на рівних умовах".

"Офіційні особи Кремля, схоже, стверджують, що готовність Росії брати участь у переговорах щодо контролю над озброєннями зі Сполученими Штатами в майбутньому залежить від отримання Росією превентивних поступок від Сполучених Штатів щодо війни в Україні", – йдеться у звіті аналітиків.

Переговори щодо війни - останні новини

Нагадаємо, помічник російського диктатора Володимир Мединський почав погрожувати Україні "Орєшніком". Він натякнув на те, що під ударом може опинитися Київ або Львів. За його словами, ракетного удару вимагають самі росіяни, які більше не хочуть жодних переговорів.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що існує два основні інструменти, за допомогою яких можна примусити Росію до справедливого миру. Перше це подальше посилення санкцій. А другий фактор, який може впливати й тиснути на Росію - це зміцнення України, оборонних спроможностей.

Як писав Главред, РФ висунула умову для нових переговорів. Зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова заперечує факт викрадення українських дітей. Ба більше, вона підкреслила, що це питання не має бути на порядку денному в майбутніх переговорах з Україною.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирні переговори Інститут вивчення війни
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українцям доведеться економити на харчах: Новак – про ціни, комуналку та курс гривні в 2025-у

Українцям доведеться економити на харчах: Новак – про ціни, комуналку та курс гривні в 2025-у

09:00Інтерв'ю
РФ вдарила по житлових будинках і пологовому будинку в Одесі: є жертва та постраждалі

РФ вдарила по житлових будинках і пологовому будинку в Одесі: є жертва та постраждалі

06:49Війна
Київ у вогні: табун "Шахедів" атакує столицю, лунають потужні вибухи

Київ у вогні: табун "Шахедів" атакує столицю, лунають потужні вибухи

03:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
Скільки днів потрібно святкувати Зелені свята: священник відповів

Скільки днів потрібно святкувати Зелені свята: священник відповів

Не українською й не російською: якою мовою говорили в часи Київської Русі

Не українською й не російською: якою мовою говорили в часи Київської Русі

Грозові дощі накриють кілька областей: де будуть сильні опади

Грозові дощі накриють кілька областей: де будуть сильні опади

"Я неймовірно пишаюся": Мурат Налчаджиоглу показав доньку, яку важко впізнати

"Я неймовірно пишаюся": Мурат Налчаджиоглу показав доньку, яку важко впізнати

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 червня (оновлюється)

Останні новини

09:00

Українцям доведеться економити на харчах: Новак – про ціни, комуналку та курс гривні в 2025-у

08:27

Кремль грає на випередження: РФ вимагає від США поступок щодо війни в Україні

08:10

Пацієнт і терапія: як Трамп став "посміховиськом"Погляд

08:01

Скільки коштує сумка Олени Зеленської - перша леді підкорила образом

07:59

Під прицілом - завод Шахедів: Татарстан атакували дрони, прогриміли вибухи

Здатність Росії "воювати вічно" обмежується 2025-2026 роками – економіст НовакЗдатність Росії «воювати вічно» обмежується 2025-2026 роками – економіст Новак
07:10

Де заховане слово "нектар": тільки "геній головоломок" знайде його за 11 секунд

06:49

РФ вдарила по житлових будинках і пологовому будинку в Одесі: є жертва та постраждаліФото

06:10

Таємна операція століття: як українські олігархи захопили владу у МосквіВідео

06:10

РФ обрала нову тактику масованих ударів по УкраїніПогляд

Реклама
05:50

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності в картинках дівчини за кермом авто за 23 сек

05:30

В Україні різко знизиться температура повітря: синоптики дали дощовий прогноз

05:02

Гороскоп на завтра 11 червня: Тельцям - приємна несподіванка, Рибам - щастя

04:35

Що таке "джиґуха": лише одиниці знають правильну відповідьВідео

04:03

Не залишиться і сліду: найкращий спосіб, як відчистити джинси від жувальної гумки

03:52

Київ у вогні: табун "Шахедів" атакує столицю, лунають потужні вибухи

03:32

Чи може РФ вдарити по Берліну і Британії: полковник пояснив погрози Кремля

03:05

Як позбутись білокрилки на капусті без хімії та за лічені секунди: дієвий метод

02:30

"Серйозний удар": Золотарьов оцінив наслідки сварки з Маском для Трампа

01:56

Німецька розвідка попереджає: Росія не вірить у 5 статтю НАТО і хоче це перевірити

01:30

Оскароносна Біллі Айліш перестала приховувати нового бойфренда

Реклама
00:51

Загострення на Дніпропетровщині: військовий розповів про реальний стан на фронті

00:45

"Громадяни вимагають": у Путіна видали нові страшилки про удари "Орєшніком"

00:41

Зірка "Жіночого Кварталу" натякнула на заручини - подробиці

09 червня, понеділок
23:58

Як залишитися "невидимим" для поліції: патрульний пояснив, що саме видає водія

23:39

"Це жахливо": у трирічної доньки Романа Сасанчина проблеми зі здоров'ям

23:04

Ще одна червона лінія: Росія натякає на розміщення ракет середньої дальності

23:02

В Україні воює лише 20% армії: в 3 ОШБр відповіли на скандальні заяви в Раді

22:56

Період труднощів і тривог: яким буде цей тиждень за прогнозом астролога

22:32

Чому син Наталки Денисенко майже рік не чистить зуби - деталі

22:04

Українські та російські артисти їдуть на фестиваль грати "музику без кордонів" - хто виступить

22:03

Замінив свисток на автомат: у бою з росіянами загинув київський арбітр

21:47

"Аполлон": Максим Галкін підкорив шанувальників своїм виглядом на відпочинку

21:23

"Вони хочуть отримати хоч щось": де найскладніша ситуація на фронтіВідео

21:22

"Відбуваються дуже цікаві події": що відомо про удари новою українською балістикоюВідео

21:09

"Що з ним відбувається": відома українська співачка заговорила про позицію Потапа

21:08

Як цвіркуни видають звуки: розкрита неочікувана правда

20:51

Росію можна примусити до справедливого миру - розкрито реальний сценарійВідео

20:48

Послуги без зайвої бюрократії: як новий механізм допоможе ВПО та людям з інвалідністю

20:23

Буряк виросте великим та соковитим: чим підживити овоч в червні без хімії

19:53

Названо зброю РФ, яка небезпечніша за "Кинджали" та "Калібри": про що йдеться

Реклама
19:46

В Україну йде похолодання: де литимуть грозові дощі

19:26

Чому синьо-жовтий прапор - руський: історик зробив несподіване відкриттяВідео

19:13

Що не можна робити, щоб уберегти себе від "чорної смуги": прикмети 10 червня

19:10

Чорна смуга закінчується: кому зі знаків зодіаку тиждень готує грандіозні зміни

19:10

Вплив республіканців під загрозою: чим небезпечні для Трампа протести в СШАПогляд

19:06

Запах секонд-хенду зникне миттєво: копійчаний лайфхак із простим розчиномВідео

19:02

Росія під час "удару помсти" скине на нас танки "Армата"!Погляд

18:42

Втрата МіГ-31К стала болючою для РФ - в Defense Express вказали на важливий нюанс

18:36

"Барбі" Ірина Білик зухвало підколола хейтерів: "Втомлена і негарна"

18:05

Їх чуємо щодня: оприлюднено перелік слів, яких немає в українській мові

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти