'Віддати Путіну землю України': Зеленський зробив заяву про завершення війни

Зеленський наголосив, що Україні потрібне не тимчасове затишшя, а гарантоване завершення війни.

Зеленський про завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Головне із заяви президента:

Гарантії безпеки для України – це гарантії безпеки для Європи

Санкції проти Росії потрібно посилювати

Україна не піде на територіальні поступки заради припинення війни

Україна не піде на територіальні поступки країні-агресору Росії задля припинення війни. Це жодним чином не зупинить Володимира Путіна. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Гарантії безпеки України

Зеленський наголосив, що гарантії безпеки для України фактично є гарантіями безпеки для всієї Європи.

"Коли ми говоримо про гарантії безпеки для нас в Україні, насправді це гарантії безпеки для всієї в Європі. Це вже очевидна річ. Тепер вже навіть банальна", - наголосив він.

На його думку, потрібно шукати механізми впливу на Китай, щоб Пекін застосував свій вплив на Росію задля завершення війни.

Санкційний тиск на Росію

Президент підкреслив, що ізоляція Росії є одним із ключових інструментів тиску, тому потрібно посилювати санкції та тарифи.

"Одне з ключових питань - ізоляція Росії, це те, що повинно зберігатися обов'язково, санкції працюють зокрема на це. Тарифи мають працювати зокрема на це. Російські активи треба конфіскувати зокрема для цього. Важливо щоб і принциповість працювала в політичних питаннях. Ставка Росії на гроші, на віру Путіна, що він купить все і всіх не повинна спрацювати. Чи можливо це? Так, якщо світ дійсно хоче, щоб війна закінчилася", - йдеться у заяві.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Територіальні поступки Росії

Крім того, Зеленський рішуче відкинув ідею територіальних поступок для припинення війни.

За його словами, це лише пауза, яка рано чи пізно обернеться новими нападами.

"Віддати Путіну ту чи іншу землю України, щоб він зупинив війну - такого не буде. Це не рішення. Це пауза. Як після 2008 року і Грузії, як після 2014 року і Криму та Донецьку", - зауважив глава держави.

Він підкреслив, що потрібне не тимчасове затишшя, а гарантоване завершення війни, гарантована безпека для України та відповідальність Росії за скоєне.

Чи може РФ піти на компроміс у війні

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на компроміс, але якщо його плани зруйнуються і він не зможе досягти результату військовим шляхом.

"Путін сподівається на силу зброї. А в умовах, коли Путін хоче домогтися результату військовим шляхом, він не особливо прагне йти на компроміс і сідати за стіл переговорів", - наголосив він.

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий заявив, що війна в Україні триватиме щонайменше ще два роки, тому розраховувати на її швидке закінчення чи результати переговорів - не варто.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас також висловила сумнів, що війна Росії проти України завершиться найближчим часом.

Водночас, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що лише дві країни у світі можуть змусити російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна зупинити агресивну війну проти України.

