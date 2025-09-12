Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Віддати Путіну землю України": Зеленський зробив заяву про завершення війни

Марія Николишин
12 вересня 2025, 18:46
1500
Зеленський наголосив, що Україні потрібне не тимчасове затишшя, а гарантоване завершення війни.
'Віддати Путіну землю України': Зеленський зробив заяву про завершення війни
Зеленський про завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Головне із заяви президента:

  • Гарантії безпеки для України – це гарантії безпеки для Європи
  • Санкції проти Росії потрібно посилювати
  • Україна не піде на територіальні поступки заради припинення війни

Україна не піде на територіальні поступки країні-агресору Росії задля припинення війни. Це жодним чином не зупинить Володимира Путіна. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Гарантії безпеки України

Зеленський наголосив, що гарантії безпеки для України фактично є гарантіями безпеки для всієї Європи.

відео дня

"Коли ми говоримо про гарантії безпеки для нас в Україні, насправді це гарантії безпеки для всієї в Європі. Це вже очевидна річ. Тепер вже навіть банальна", - наголосив він.

На його думку, потрібно шукати механізми впливу на Китай, щоб Пекін застосував свій вплив на Росію задля завершення війни.

Санкційний тиск на Росію

Президент підкреслив, що ізоляція Росії є одним із ключових інструментів тиску, тому потрібно посилювати санкції та тарифи.

"Одне з ключових питань - ізоляція Росії, це те, що повинно зберігатися обов'язково, санкції працюють зокрема на це. Тарифи мають працювати зокрема на це. Російські активи треба конфіскувати зокрема для цього. Важливо щоб і принциповість працювала в політичних питаннях. Ставка Росії на гроші, на віру Путіна, що він купить все і всіх не повинна спрацювати. Чи можливо це? Так, якщо світ дійсно хоче, щоб війна закінчилася", - йдеться у заяві.

'Віддати Путіну землю України': Зеленський зробив заяву про завершення війни
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Територіальні поступки Росії

Крім того, Зеленський рішуче відкинув ідею територіальних поступок для припинення війни.

За його словами, це лише пауза, яка рано чи пізно обернеться новими нападами.

"Віддати Путіну ту чи іншу землю України, щоб він зупинив війну - такого не буде. Це не рішення. Це пауза. Як після 2008 року і Грузії, як після 2014 року і Криму та Донецьку", - зауважив глава держави.

Він підкреслив, що потрібне не тимчасове затишшя, а гарантоване завершення війни, гарантована безпека для України та відповідальність Росії за скоєне.

Чи може РФ піти на компроміс у війні

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на компроміс, але якщо його плани зруйнуються і він не зможе досягти результату військовим шляхом.

"Путін сподівається на силу зброї. А в умовах, коли Путін хоче домогтися результату військовим шляхом, він не особливо прагне йти на компроміс і сідати за стіл переговорів", - наголосив він.

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий заявив, що війна в Україні триватиме щонайменше ще два роки, тому розраховувати на її швидке закінчення чи результати переговорів - не варто.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас також висловила сумнів, що війна Росії проти України завершиться найближчим часом.

Водночас, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що лише дві країни у світі можуть змусити російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна зупинити агресивну війну проти України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін новини України війна Росії та України гарантії безпеки
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому Путін так хоче взяти Донбас: землі та російська мова ні до чого

Чому Путін так хоче взяти Донбас: землі та російська мова ні до чого

20:00Війна
Україну накриває похолодання і дощі: де влупить +5 градусів

Україну накриває похолодання і дощі: де влупить +5 градусів

19:43Синоптик
"Віддати Путіну землю України": Зеленський зробив заяву про завершення війни

"Віддати Путіну землю України": Зеленський зробив заяву про завершення війни

18:46Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

Гороскоп Таро на завтра 13 вересня: Ракам - бути вільними, Левам - удача

Гороскоп Таро на завтра 13 вересня: Ракам - бути вільними, Левам - удача

Важливо скористатися моментом: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться вдача

Важливо скористатися моментом: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться вдача

Все повернулось після тисяч років: те, що ховалося на дні Дніпра здивує багатьох

Все повернулось після тисяч років: те, що ховалося на дні Дніпра здивує багатьох

"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

Останні новини

20:40

Сахара і поряд не стояла: де знаходиться найгарячіше місце на Землі

20:09

Лише на YouTube: стартує новий сезон ток-шоу "Говорить вся країна"

20:00

Чому Путін так хоче взяти Донбас: землі та російська мова ні до чого

19:57

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

19:55

Агресивні та гнівливі: люди, народжені в ці дати, легко виходять із себе

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
19:54

Прошу допомоги у мами: зірка "Чорного квадрата" розкрив, що робить перед виставою

19:43

Україну накриває похолодання і дощі: де влупить +5 градусів

19:42

"Це зазвичай літні люди": клієнти Ощадбанку залишаються без карток

19:31

Що приховувала Леся Українка: правда, якої не розкажуть у школі

Реклама
19:10

Трамп знайшов спосіб скасувати санкції проти РосіїПогляд

18:56

"Велика маленька брехня" отримає 3 сезон: HBO розпочав роботу

18:46

"Віддати Путіну землю України": Зеленський зробив заяву про завершення війни

18:11

Китайський гороскоп на завтра 13 вересня: Мавпам час діяти, Зміям - тривога

18:08

В Україні підскочили ціни на продукти: що подорожчало найбільше

18:04

"Я не збираюся нікого захищати": Трамп різко висловився про атаку на ПольщуВідео

17:57

"Зради - не зради": Алсу розповіла, як терпіла екс-чоловіка і що з нею сталося

17:55

Його досі не знайшли: де може знаходитися найбільший скарб УкраїниВідео

17:43

Алкотестер покаже сп'яніння - 5 продуктів, які не варто вживати водіямВідео

17:02

Євро злітає, а долар обвалюється: новий курс валют на 15 вересня

17:01

"Починають вилазити": експерт поділився секретами, де і як шукати гриби у лісі

Реклама
16:51

"Доведеться діяти дуже жорстко": Трамп погрожує Путіну за відмову від переговорів

16:49

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з хлопчиком на вокзалі за 31 секунду

16:32

Фонд Андрія Матюхи підтримав запуск онлайн-хабу "Є - ПРОТЕЗ" актуально

16:29

Трамп заявив, що вбивцю Чарлі Кірка "здав" батько - що відомо про затриманого

16:19

Чому російські дрони атакували Польщу: Орбан здивував абсурдною причиною

15:58

Зінченка офіційно представлено в "Ноттінгем Форест": під яким номером гратиме

15:44

Розгром "елітних" частин РФ на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

15:38

В роду були справжні ґазди - які прізвища свідчать про селянське походження

15:33

Чи треба опускати підлокітник в літаку: стюардеса попередила про важливе

15:33

Чим відрізняються два хлопці в офісі: треба бути "Шерлоком Холмсом", щоб знайти відповідь

15:30

Прихований сигнал водіям: що насправді означає лежачий конус на дорозіВідео

15:06

Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

14:58

"Сімейна фішка": донька Ющенка розповіла про свій козацький перстень із таємними знаками

14:56

Цінники раптово змінили: в Україні неочікувано подорожчав базовий продукт

14:49

Актриса Катя Кузнєцова розповіла, як їй погрожував чоловік Симоньян: що він хотів

14:43

Дрони СБУ підірвали найбільший нафтовий хаб РФ на Балтиці: ЗМІ дізналися деталі

14:42

Детектива НАБУ спіймали з прихованою квартирою за 4 млн – Шабунін назвав це "помилкою в декларації" – експерт

14:29

Цього разу не впорався: що сталося зі здоров'ям MÉLOVIN

14:04

"Європейці заважають": у Путіна оголосили "паузу" в переговорах з Україною

13:59

"У нас є докази": в Польщі з'ясували, що атака РФ була спланованою

Реклама
13:56

Прощавай, білий оцет: люди масово замінюють його у ванній і залишаються в захватіВідео

13:50

Чому 13 вересня забороняється виносити сміття: яке церковне свято

13:39

Чому люди в церкві завжди такі сумні: священник вразив відповіддю

13:23

Нардепів та екс-чиновників з оточення Порошенка зловили на фіктивній службі: масово тікали від кримінальних справ - військовий

13:16

Осінь ще здивує українців: де та коли розігріє до +25 градусів

13:05

Падіння цін триватиме, але не довго - коли овочі в Україні почнуть дорожчати

12:50

"Ситуація погіршується", ЗСУ під загрозою оточення: Снєгирьов назвав напрямок

12:36

Вбивство українки в США: хлопець вбитої опублікував нові фото та зробив заяву

12:34

Летів на швидкості 200 км/год та намагався зам’яти справу: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ

12:07

М'ясо в Україні дорожчає: чого чекати восени та взимку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти