Танків і ATACAMS не буде: ЗМІ з'ясували, що увійде в новий пакет військової допомоги США Україні

США завершують розробку великого пакету військової допомоги Україні, обсяг якого може скласти 2,6 мільярда доларів.

Бойова машина Stryker вперше увійде до пакету військової допомоги США Україні / Фото Вікіпедія

США мають намір завершити формування масштабного пакету військової допомоги для України на загальну суму близько 2,5 млрд доларів. Він є одним з найбільших, оголошених з початку війни. У нього вперше увійдуть бойові машини Stryker. При цьому танків, про які просить Україна, найімовірніше, не буде.

Як повідомляє CNN з посиланням на інформовані джерела, пакет ще не остаточно сформований, але може бути наданий до кінця тижня.

Пакет військової допомоги для України включатиме більше броньованих бойових машин Bradley, що в поєднанні зі Stryker є значним збільшенням кількості бронетехніки, яку США зобов'язалися надати Україні.

У список також увійшли протимінні машини, відомі як MRAP. При цьому танки або ракети дальнього радіусу дії типу ATACAMS, про які неодноразово просила Україна, в пакет не увійдуть.

США надішлють Україні більше боєприпасів для артилерійських систем і ракетних комплексів HIMARS.

Що відомо про Stryker Stryker - сімейство колісних 8×8/4 бойових броньованих машин виробництва американської компанії General Dynamics Land Systems. Stryker створений на базі канадського бронетранспортера LAV III, який, у свою чергу, є глибокою модернізацією швейцарського бронетранспортера Piranha III 8x8. Бойові броньовані машини Stryker отримали свою назву на честь двох американських військовослужбовців, нагороджених посмертно вищою військовою нагородою США - медаллю Пошани: рядового першого класу Стюарта С. Страйкера, який загинув у Другій світовій війні, і фахівця 4-го рангу Роберта Ф. Страйкера, який загинув у В'єтнамській війні. Машини Stryker призначені для оснащення механізованих бригад армії США, створених на початку 2000-х років відповідно до концепції Brigade Combat Team і призначених для застосування в конфліктах низької інтенсивності для транспортування підрозділів мотопіхоти (зазвичай мотопіхотного відділення) на поле бою, ведення ними бою з машини, вогневої підтримки їх в процесі та після спішування. Ці бригади займають проміжне положення між "важкими" бронетанковими бригадами, озброєними танками M1 Abrams і БМП M2 Bradley, і піхотними бригадами на бронеавтомобілях "Хамві". Озброєння різниться для різних модифікацій. Озброєння встановлюється на дистанційно керованій установці Protector RWS зверху корпусу і може включати 12,7-мм кулемет M2 "Браунінг" (боєкомплект 2000 патронів), або 7,62-мм кулемет M240 (4500 патронів), або 40-мм автоматичний гранатомет Mk19 (448 гранат). Крім того, на установці розміщуються шість димових гранатометів.

За даними видання Politico, США готуються оголосити про новий пакет допомоги у п'ятницю, коли відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України на американській військовій базі "Рамштайн" у Німеччині.

За словами джерел видання, в пакет допомоги Україні увійдуть кілька восьмиколісних броньованих бойових машин Stryker, а також наземні бомби малого діаметра, які мають радіус дії близько 160 кілометрів.

Джерела Politico також зазначають, що військова допомога США навряд чи включатиме танки Abrams - основний бойовий танк армії США.

Зазначимо, загальна військова допомога адміністрації Байдена Україні становить близько 25 мільярдів доларів, з них понад 24 мільярди були надані після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Військова допомога Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зовсім скоро зможе повністю вирішити питання надання танків. Ми вже "за півкроку до цього", сказав глава МЗС.

Польща відправить Україні близько 14 танків Leopard. Раніше Варшава відправила Києву понад 260 танків часів Радянського Союзу. Рішення передати німецькі танки має стати початком нової допомоги українській державі. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Німеччина поки відмовляється передавати Україні танки Leopard. Канцлер ФРН Олаф Шольц сказав, що Берлін все ж не виключає можливості передачі танків Україні. Однак німецька держава зробить це лише разом з країнами-союзниками.

Американське видання Politico з посиланням на двох німецьких чиновників написало, що позиція канцлера ФРН Шольца щодо танків Leopard для України серйозно залежить від дій президента США Джо Байдена. Журналісти зазначають, що через Берлін існують проблеми в передачі танків Києву – Польща запропонувала постачати їх шляхом широкого Європейського альянсу. Але для реекспорту зброї німецького виробництва все одно потрібен дозвіл Берліна.

17 січня ЗМІ писали про те, що в Німеччині незабаром може бути ухвалено рішення про надання Україні танків Leopard.

18 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон ухвалить рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

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