Зафіксований зліт МіГів та пуски Кинджалів: пролунали перші вибухи, деталі

Марія Николишин
28 листопада 2025, 19:03оновлено 28 листопада, 20:15
1352
Попередньо у повітрі було 4 російські винищувачі.
Ракетна атака на Україну / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Росія запустила "Кинджали" по Україні
  • Вони були спрямовані на Староконстянтинів
  • Вибухи пролунали в межах Хмельницької та Житомирської областей

Увечері 28 листопада країна-агресор Росія підняла в повітря МіГ-31К. В Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісні цілі на Київщині курсом на Житомирщину.

Відомо, що попередньо у повітрі було 4 винищувачі. Пусковий маневр здійснено з району Тамбовської області.

Монітори зазначали, що "Кинджали" були спрямовані на Староконстянтинів.

Рух швидісних цілей / фото: скріншот

Пізніше монітори заявили, що вибухи пролунали в межах Хмельницької та Житомирської областей. Було застосовано три гіперзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал".

Станом на 19:19 в Україні почались відбої повітряної тривоги.

Ракета Кинджал / Інфографіка: Главред

Варто додати, що керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко закликав українців зважати на тривоги.

Монітори також попереджають, що протягом ночі можливий комбінований масований удар.

Загроза масованого обстрілу

Моніторингові канали раніше повідомляли, що найближчими днями може бути масований ракетний обстріл. Росія вже завершує підготовку до атаки.

Відомо, що росіяни можуть застосувати до 500 ударних дронів типу Шахед, балістичні ракети і крилаті ракети Калібр з трьох морських ракетоносіїв.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 листопада та вранці у вівторок російська армія завдала ракетно-дронового удару по Україні. Ворог атакував ударними БПЛА Київ і Київщину, також Одеську та Чернігівську області. Кілька імітаційних БПЛА перетнули держкордон із Молдовою та Румунією.

Керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни запускали БпЛА з різних напрямків, формуючи групові атаки. Найбільше навантаження припало на Чернігівську та Сумську області, через які десятки дронів рухалися в бік Київщини.

Читайте також:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

