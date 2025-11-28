Рус
У "Резерв+" з'явився новий тип відстрочки: кого стосується

Дар'я Пшеничник
28 листопада 2025, 16:20
87
Міноборони запевняє, що процес повністю автоматизований, без довідок, черг і візитів до ТЦК.
Резерв+
У Резерв+ з’явилась відстрочка для тих, у кого один із батьків має інвалідність / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, АрміяInform

Що відомо:

  • У "Резерв+" з’явилась онлайн-відстрочка для військовозобов’язаних, чиї батьки мають інвалідність I–II групи
  • Процес повністю автоматизований
  • Послуга доступна лише єдиній повнолітній дитині людини з інвалідністю, якщо в сім’ї є лише один із батьків

Міністерство оборони повідомило про розширення можливостей застосунку "Резерв+": тепер військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від служби, якщо їхній батько або мати має інвалідність I чи II групи.

Як працює нова функція

  • Запит подається безпосередньо у застосунку.
  • Система автоматично звіряє дані з державними реєстрами.
  • Якщо інформація підтверджується, відстрочка надається миттєво, а відповідна позначка з’являється у електронному військово-обліковому документі.

Міноборони наголошує: процес повністю автоматизований - без довідок, черг та відвідувань ТЦК. Зазвичай підтвердження займає від кількох хвилин до кількох годин.

відео дня

Хто може скористатися

Послуга доступна лише тим, хто є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю, і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо ж є інші повнолітні діти або обидва батьки - подати запит неможливо.

Умови підтвердження

Для успішного отримання відстрочки дані мають бути актуальними у державних реєстрах:

  • інформація про інвалідність - у ЄІССС або реєстрі Пенсійного фонду;
  • відомості про склад сім’ї - у ДРАЦС;
  • у записі про народження має бути зазначений РНОКПП батька чи матері з інвалідністю.

Якщо дані застарілі, їх потрібно оновити у відповідних реєстрах. Після цього запит через "Резерв+" можна подати повторно. Надана відстрочка продовжуватиметься автоматично.

Чи знизять мобілізаційний вік в Україні - думка війського

Як писав Главред, командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков вважає, що зниження мобілізаційного віку до 18 років в Україні стає реалістичним кроком через поточну ситуацію на фронті.

За його словами, добровільно-примусова мобілізація мала б бути запроваджена ще на початку війни, проте практика показує, що рішення ухвалюють із запізненням. "Швидше за все, ми почнемо мобілізовувати їх тоді, коли вже треба було зробити ще вчора", – зазначив Куртков.

Експерт підкреслює, що такий крок може стати вимушеним через нестачу ресурсів та потребу у поповненні ЗСУ, і водночас нагадує про важливість ретельного підходу до організації мобілізації молоді.

Мобілізація в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, в Україні набув чинності закон, який дозволяє чоловікам віком від 60 років і старше проходити військову службу за контрактом на добровільних засадах. Добровольців 60+ не залучатимуть до штурмових бригад, однак вони можуть виконувати інші завдання, де не потрібні надмірні фізичні навантаження.

Крім того, президент України Володимир Зеленський сказав, чи можливе розширення мобілізації. Він підкреслив, що це одне з найскладніших питань для держави, армії та суспільства.

Нагадаємо, що нардеп Федір Веніславський говорив, що в Україні діє директива, що передбачає мобілізацію чоловіків віком 50–60 років лише за окремим розпорядженням Генерального штабу – це є узгодженою позицією військового керівництва.

Про відомоство: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні Резерв+
