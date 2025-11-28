Євро і долар різко злетів: новий курс валют на 1 грудня

НБУ опублікував офіційний курс валют на понеділок, 1 грудня.

Курс валют на 1 грудня

Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро на 1 грудня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На вівторок, 25 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 42,26 грн/дол., що на 7 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня значно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро значно виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,89 грн/євро, що на 2 копійки більше, ніж 28 листопада. Щодо євро гривня послабила свої позиції.

Курс злотого на 1 грудня

28 листопад НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,54 грн/злот. 1 грудня курс трохи змінився - 11,53. Таким чином гривня подорожчала на 1 копійку.

Курс валют - останні новини

Раніше Главред публікував свіжий прогноз фінансових аналітиків. Регулятор пом’якшує тиск на курс, створюючи умови для спокійнішої торгівлі. Водночас триває сезонний попит з боку великих платників, який зростає поступово. Це дозволяє ринку залишатися контрольованим, без надмірного навантаження.

Також економіст розповів, що буде з курсом долара та євро у листопаді. Андрій Новак переконаний, що Національний банк України має всі необхідні інструменти для утримання валютного ринку в рівновазі. За його словами, ключову роль у цьому відіграє зовнішня фінансова підтримка, яку Україна отримує від міжнародних партнерів.

Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

