Українці отримають по два мільйони допомоги: прем'єр озвучила остаточні умови

Держава виділяє кошти для того, щоб окремі категорії українців могли придбати житло.

Що повідомила Свириденко:

Через місяць в Україні почнеться перший етап нової держпрограми

Деяким українцям зі статусом ВПО виділять два мільйони на придбання житла

Купити оселю українці зможуть протягом п'яти років

З1 грудня поточного року в Україні стартує перший етап нової державної програми житлової допомоги для внутрішньо переміщених осіб, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, житловий ваучер номіналом 2 мільйони гривень зможуть отримати ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Детальний перелік українців, які можуть претендувати на допомогу

Чиновниця зазначила, що в переліку осіб, які можуть подати заявку через "Дію" внутрішньо переміщені особи, які:

мають статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);

мають підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;

мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;

не володіють самі та їх сімʼя іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій);

не отримували житлової підтримки в інших програмах і не мають чинних заяв у єВідновленні.

Скільки часу буде діяти ваучер

Ваучер на житло українці зможуть витратити протягом п'яти років з моменту отримання. Ще п'ять років буде діяти заборона на відчуження після того, як громадяни використають ваучер і придбають житло.

Яке житло українці зможуть купити за виділені кошти

Главред писав, що за словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, ці кошти можна буде витратити на купівлю нової оселі або використати її як перший внесок за іпотекою.

Нині Україна має 180 мільйонів доларів від міжнародних партнерів, які будуть витрачені на перші виплати. На першому етапі їх зможуть отримати 3700 родин. Також формуються додаткові фінансові інструменти, які дадуть змогу збільшити кількість сертифікатів.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

