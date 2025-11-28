Чи стрибне долар вище 43 гривень: експерт попередив про зміну курсу у грудні

Стало відомо, якою буде ситуація на валютному ринку наступного місяця.

Прогноз курсу долара на грудень 2025 року / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Хмелевський:

Курс гривні в Україні буде стабільним до середини 2026 року

У наступному році може відбутися девальвація гривні

Очікується, що курс долара у грудні не перевищить 43 гривні

У листопаді на валютному ринку України не було істотних змін у порівнянні з попередніми місяцями. НБУ залишився головним продавцем іноземної валюти і здійснює валютні інтервенції, щоб підтримувати курс гривні.

Станом на 1 листопада валютні резерви НБУ встановили історичний рекорд і досягли позначки 49,5 млрд доларів, завдяки залученню іноземних позик. Як це вплине на офіційний курс валют в грудні розповів Главреду кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, такий обсяг резервів дозволить НБУ забезпечувати стабільний курс гривні в грудні 2025 року та навіть у першій половині 2026 року.

"Значною проблемою для гривні є зростання дефіциту зовнішньої торгівлі України. За 10 місяців поточного року дефіцит досяг 34,6 млрд доларів, тоді як за весь 2024 рік він становив 29,0 млрд доларів. Для покриття дефіциту НБУ змушений збільшувати обсяги валютних інтервенцій", - пояснив він.

Значно скоротити дефіцит зовнішньої торгівлі може тільки істотна девальвація гривні. І вона цілком реальна вже в середині, чи наприкінці 2026 року.

На якому рівні буде триматися курс долара у грудні

Наразі, за словами Хмелевського, про девальвацію мова і близько не йде, тож у наступному місяці на валютному ринку не очікується різких змін, ситуація буде стабільною.

"Очікується, що гривня коливатиметься в коридорі 42,0 - 43,0 грн. за долар", - додав експерт.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи буде різкий стрибок долара цієї зими - думка економіста

Главред писав, що на думку економіста Юрія Грінченка, різких стрибків курсу долара найближчими місяцями не очікується. Нацбанк утримує курс у межах, де він росте повільніше, ніж інфляція, що підтримує споживчий попит і бізнес-активність.

Водночас потенціал ризиків залишається - вони пов’язані з війною, зовнішніми ринками та бюджетною стабільністю.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що попри осіннє затишшя на валютному ринку, експерти попереджають: до кінця року гривню може чекати новий тиск. Причини - сезонне зростання імпорту, погашення держоблігацій, скорочення переказів з-за кордону та дефіцит валюти.

Напередодні стало відомо, що до 30 листопада, за підсумками торгів на міжбанку, курс долара може коливатися в межах 41,8–42,2 грн. На готівковому ринку долар, за оцінками експерта, залишатиметься у межах 41,8-42 гривні.

Раніше повідомлялося, що валютний ринок України протягом найближчих двох років залишатиметься контрольованим. Долар у базовому сценарії може зрости до 48 гривень.

Про персону: Олександр Хмелевський Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки. Закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю "політична економія". Кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України. Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

