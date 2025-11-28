Після змін в ОП: Зеленський розкрив склад нової української делегації до США

За словами президента, вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною.

https://glavred.net/ukraine/posle-izmeneniy-v-op-zelenskiy-raskryl-sostav-novoy-ukrainskoy-delegacii-v-ssha-10719665.html Посилання скопійоване

Зеленський розповів про оновлений склад делегації України / Колаж: Главред, фото: Telegram/Андрій Єрмак, Telegram/Зеленський

Ключові факти:

Зеленський оголосив, хто представлятиме Україну на переговорах зі США

Президент підтвердив відставку голови Офісу Андрія Єрмака

Президент Володимир Зеленський під час звернення 28 листопада повідомив, хто представлятиме Україну на майбутніх переговорах зі Сполученими Штатами. Після оголошення про відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака, глава держави окреслив новий формат делегації.

За словами Зеленського, до складу увійдуть начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, представники Міністерства закордонних справ, секретар РНБО Рустем Умєров та представники Головного управління розвідки.

відео дня

"І коли у нас усіх є такий зовнішній виклик - війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною", - наголосив президент.

У тому ж зверненні Зеленський підтвердив, що Андрій Єрмак подає у відставку.

Відставка Єрмака - останні новини

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву на відставку.

Зеленський заявив, що вже завтра, 29 листопада, будуть проведені консультації з тими, хто може стати новим керівником Офісу президента. На сайті президента вже з'явився указ №868/2025 про відставку Єрмака.

Також у п'ятницю, 28 листопада, НАБУ і САП проводили обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Про це повідомляла Українська правда з місця урядового кварталу. Саме там і тривали обшуки.

Зазначається, що слідчі дії проводили близько 10 співробітників, але офіційних коментарів поки що немає.

Ще з важливого:

Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред