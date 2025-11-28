Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Після змін в ОП: Зеленський розкрив склад нової української делегації до США

Дар'я Пшеничник
28 листопада 2025, 18:32оновлено 28 листопада, 19:10
992
За словами президента, вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною.
Зеленский переговоры
Зеленський розповів про оновлений склад делегації України / Колаж: Главред, фото: Telegram/Андрій Єрмак, Telegram/Зеленський

Ключові факти:

  • Зеленський оголосив, хто представлятиме Україну на переговорах зі США
  • Президент підтвердив відставку голови Офісу Андрія Єрмака

Президент Володимир Зеленський під час звернення 28 листопада повідомив, хто представлятиме Україну на майбутніх переговорах зі Сполученими Штатами. Після оголошення про відставку голови Офісу президента Андрія Єрмака, глава держави окреслив новий формат делегації.

За словами Зеленського, до складу увійдуть начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, представники Міністерства закордонних справ, секретар РНБО Рустем Умєров та представники Головного управління розвідки.

відео дня

"І коли у нас усіх є такий зовнішній виклик - війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною", - наголосив президент.

У тому ж зверненні Зеленський підтвердив, що Андрій Єрмак подає у відставку.

Відставка Єрмака - останні новини

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву на відставку.

Зеленський заявив, що вже завтра, 29 листопада, будуть проведені консультації з тими, хто може стати новим керівником Офісу президента. На сайті президента вже з'явився указ №868/2025 про відставку Єрмака.

Також у п'ятницю, 28 листопада, НАБУ і САП проводили обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Про це повідомляла Українська правда з місця урядового кварталу. Саме там і тривали обшуки.

Зазначається, що слідчі дії проводили близько 10 співробітників, але офіційних коментарів поки що немає.

Ще з важливого:

Про персону: Андрій Єрмак

Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року.

Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю.

21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський зовнішня політика Офіс президента Андрій Єрмак
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українців закликали бути вкрай обережними: у регіонах попереджають про шторм

Українців закликали бути вкрай обережними: у регіонах попереджають про шторм

19:29Синоптик
Євро і долар різко злетів: новий курс валют на 1 грудня

Євро і долар різко злетів: новий курс валют на 1 грудня

19:08Економіка
Зафіксований зліт МіГів та пуски Кинджалів: пролунали перші вибухи, деталі

Зафіксований зліт МіГів та пуски Кинджалів: пролунали перші вибухи, деталі

19:03Україна
Реклама

Популярне

Більше
Неймовірна удача усміхнеться трьом знакам зодіаку: хто у списку везунчиків

Неймовірна удача усміхнеться трьом знакам зодіаку: хто у списку везунчиків

Худючу Кейт Міддлтон зняли під час королівського візиту

Худючу Кейт Міддлтон зняли під час королівського візиту

Жінка з паспортом РФ прийшла за "Зимовою тисячею": в Укрпошті відреагували жартом

Жінка з паспортом РФ прийшла за "Зимовою тисячею": в Укрпошті відреагували жартом

Китайський гороскоп на завтра 29 листопада: Бикам - стрес, Зміям - сварки

Китайський гороскоп на завтра 29 листопада: Бикам - стрес, Зміям - сварки

Змінює історію Росії – історик розкрив справжнє значення слова "Кремль"

Змінює історію Росії – історик розкрив справжнє значення слова "Кремль"

Останні новини

20:04

Гігантська отруйна хмара: у РФ ймовірний запуск МБР закінчився катастрофою

19:29

Українців закликали бути вкрай обережними: у регіонах попереджають про шторм

19:25

Для водіїв в Україні готують маcштабну реформу: чи повернуть обов'язковий техогляд

19:10

Що пропонує Путін для мирного плануПогляд

19:08

Євро і долар різко злетів: новий курс валют на 1 грудня

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
19:03

Зафіксований зліт МіГів та пуски Кинджалів: пролунали перші вибухи, деталі

18:54

Трамп може пожертвувати інтересами України: найгірший прогноз щодо мирного плануВідео

18:32

Після змін в ОП: Зеленський розкрив склад нової української делегації до США

18:25

"Є негативні сигнали": Зеленський анонсував перевірки та оцінку КабмінуВідео

Реклама
18:11

Як швидко розгладити штори без праски: перевірений лайфхак

18:00

PRM.com та революція українського онлайн-ринку моди новини компанії

17:57

Трамп хоче визнати Крим та інші території російськими - The Telegraph

17:52

Рюші, прозорість і оригінальні сумки: несподівані модні тренди 2026Відео

17:41

Без світла сидітимуть одразу кілька областей: нові графіки на 29 листопада

17:25

Єрмак іде у відставку: Зеленський розповів, хто стане новим главою ОП

17:25

Чому в СРСР паркет клали саме "ялинкою": причина, про яку ніхто не здогадується

17:04

ТЦК мобілізував відомого ексфутболіста Динамо та збірної України – що відомо

16:53

Як правильно позувати на фото: прості поради від фотографа, які працюють

16:40

Путін хоче воювати і не готовий до припинення вогнюПогляд

16:20

У "Резерв+" з'явився новий тип відстрочки: кого стосується

Реклама
16:03

Топ-7 цікавих відтінків манікюру, які будуть у тренді цієї зими

15:59

Додаток для знайомств: Кацуріна натякнула, що більше не з Дантесом

15:55

Прохолода та дощі: синоптик здивувала погодою на вихідні

15:53

Українці отримають по два мільйони допомоги: прем'єр озвучила остаточні умови

15:53

Смішне відео: актриса Івано-Франківського театру зробила зауваження просто зі сцениВідео

15:35

"Плівки Віткоффа" злила Росія: Кулик – про те, що задумав Путін, і які тепер проблеми у Трампа

15:27

Якби не Україна, танки РФ були б у Польщі: Каспаров розкритикував США і НАТОВідео

14:48

Як вивести цвіль на стінах: простий, але дієвий спосіб

14:44

Скоро буде масований обстріл: монітори назвали об'єкти, які можуть бути під ударом

14:42

"Ідея Трампа": Путін зробив неочікувану заяву про мирний саміт

14:13

У жодному разі не можна виносити сміття цього дня: прикмети на свято 29 листопада

14:08

Ірину Федишин обшукали на українському кордоні - співачка назвала причину

13:59

Чи стрибне долар вище 43 гривень: експерт попередив про зміну курсу у грудні

13:51

Як зберігати розрізане авокадо, щоб воно не темніло: простий спосіб

13:33

"Життя поставлено на паузу": Настя Каменських розповіла про самотність

13:26

Для України кошти блокують: в ЄС починають підозрювати одну країну в обмані

13:11

Офіс і дедлайни: як вибрати сумку, яка витримає цей ритм новини компанії

13:00

"Батько на Покровському напрямку": 21-річний співак повертається в Україну

12:54

Від випробувань у серпні до тріумфу в жовтні: розклад Таро на 2026 рік для ОвнівВідео

12:07

Жахливі наслідки для РФ: Україна вдарила по важливих для армії Путіна цілях

Реклама
11:50

"На що він здатен": дружина скандального Білоуса розповіла про його коханку

11:50

Гороскоп Таро на сьогодні 29 листопада: Овнам - нові можливості, Водоліям - відкритися

11:50

"Покинь Тараса": учасниця "Холостяка" розкрила, чому дівчата йдуть від Цимбалюка

11:46

РФ і США готуються до переговорів у Москві: Пєсков підтвердив передачу мирного плану

11:31

Що робити, якщо збився пух в куртці: найдієвіщий метод

11:17

Змінює історію Росії – історик розкрив справжнє значення слова "Кремль"Відео

11:08

Розкішна Селін Діон зробила рідкісний коментар про своє здоров'я

11:02

Буря в 6 балів "трусить" країну: коли закінчиться геомагнітний шторм

10:57

Коштує копійки: аптечний засіб оживить усі пожовклі та засохлі квітиВідео

10:55

Новий Originals Київстар ТБ: документальна стрічка "Останній Прометей Донбасу"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти