Польща вже відправила Україні понад 260 танків, які залишилися у Варшави з часів Радянського Союзу, сказав польський президент Анджей Дуда.

Постачання Україні танків Leopard повинні стати початком нової допомоги Києву - Дуда / Колаж Офіс президента, Bundeswehr

Польща відправить Україні близько 14 танків Leopard. Раніше Варшава відправила Києву понад 260 танків часів Радянського Союзу. Рішення передати німецькі танки має стати початком нової допомоги українській державі. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок, 17 січня, він підтвердив рішення передати Україні танки Leopard. Польський глава держави уточнив, що Київ отримає близько 14 танків.

"П'ять днів тому ми оголосили про передачу Leopard. Йдеться про близько 14 танків", - сказав Дуда.

За його словами, президент Зеленський неодноразово просив про військову підтримку, і Польща вже передала Україні понад 260 старих танків, які залишилися у неї з часів СРСР. Передача Leopard повинна стати початком нової військової допомоги.

"Президент Володимир Зеленський багато разів просив мене про підтримку. Він сказав, що їм потрібні танки. Ми передали понад 260 наших старих танків. У нас вони були ще з часів Радянського Союзу. Ми вирішили передати цю техніку, яка є гострою необхідністю. Це був практично початок величезної підтримки України, і я сподіваюся, що рішення відправити Leopard в Україну стане новим початком допомоги", - підкреслив Анджей Дуда.

Танки Leopard для України

Польський президент Анджей Дуда раніше заявив, що Польща відправить Україні роту німецьких танків Leopard 2.

Варшава має намір передати військову техніку в рамках міжнародної коаліції.

Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що Україна вже скоро зможе врегулювати питання з постачаннями танків Leopard. За словами дипломата, такі танки готові надати 5 держав, серед яких Польща і Фінляндія. Україна збирається створити з Leopard танкову бригаду.

Речник Кремля Дмитро Пєсков в істериці сказав, що важкі танки, які Польща і Британія готові надати Україні, мовляв, "не змінять ситуацію". Як вважають у кремлівській директорській, нібито це призведе тільки до "затяжної війни".

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