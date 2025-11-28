Українців закликали бути вкрай обережними: у регіонах попереджають про шторм

У більшості областей оголосили І рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 29 листопада

Де температура повітря опуститься до -1 градуса

Де буде дощ та туман

Погода в Україні 29 листопада буде місцями дощовою. Також очікується туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У більшості областей буде туман з видимістю 200-500 м.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 29-30 листопада буде достатньо тепло. Температура повітря підвищиться до 4-8 градусів тепла, а на півдні - до 9-13 градусів тепла. У суботу дощі будуть на півночі, а в неділю - на півдні.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 29 листопада

В Україні 29 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощ в Одеській області. У більшості областей буде туман. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура на півдні країни, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, в Криму до 16°; на решті території вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 0

За даними meteoprog, 29 листопада в Україні буде достатньо теплою. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +8...+14 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до 0...+6 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / фото: meteoprog

Погода 29 листопада у Києві

У Києві 29 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, але очікується туман. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / фото: meteoprog

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

