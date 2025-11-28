"Не бачу сенсу": Тарас Цимбалюк різко відправив учасницю "Холостяка" додому

Тарас Цимбалюк чесно поговорив з учасницею шоу.

Головний герой українського популярного шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк відправив додому учасницю Валерію після індивідуального спілкування.

Як стало відомо, Тарас одразу ж почав серйозну розмову з Валерією.

"Я не можу розслабитися, у звичній манері жартувати, ділитися чимось... Є усвідомлення того, що ми якось по-іншому дивимося на цей світ. Можливо, ми б і відчули цей вайб разом, але це не буде зараз чи через тиждень. Круто, що ти така, але поруч із тобою я не можу вдихнути на повні груди", - сказав Цимбалюк.

А от Валерія зазначила, що не збирається поступатися своїми принципами і їй важко розкриватися так швидко.

"Я не готова поступатися своїми принципами, своїм баченням того, як мають будуватися стосунки. Формат - не формат, проект - не проект, для мене не важливо. Потрібен час, я не можу ось так от за два побачення поводитися так, ніби ми вже знайомі з тобою багато часу", - сказала дівчина.

Все ж Цимбалюк прийняв рішення попрощатися з Валерією.

"Ну, мабуть, не варто тягнути з цим, я не бачу просто сенсу. Ти особлива дівчинка і я тобі хочу щиро побажати знайти людину, з якою в тебе буде повна гармонія", - підсумував головний герой проекту.

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

