США готують один із найбільших пакетів допомоги Україні: без танків, але з БТР Stryker - ЗМІ

Прохання Києва про сучасні танки Abrams Сполучені Штати поки що не хочуть задовольнити.

США готують один із найбільших пакетів допомоги Україні / Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Сполучені Штати Америки готуються найближчими днями оголосити про один з найбільших пакетів військової допомоги Україні.

Як повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників, прохання Києва про сучасні танки США поки що не хочуть задовольнити, незважаючи на те, що Велика Британія та Польща нададуть Україні цю військову техніку.

У Пентагоні пояснюють, що таке рішення не пов’язане з побоюванням ескалації у відносинах з Росією чи ризиків потрапляння до Москви американського озброєння. Занепокоєння викликає те, наскільки складно експлуатувати і обслуговувати 70-тонний Abrams і чи підійде він українським військам.

За даними Politico, великий пакет допомоги для України від США включатиме додаткову артилерію, а також бойові броньовані машини Stryker. Крім того, Штати мають намір надати українській армії малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB, які можуть вражати цілі на відстані 150 км.

Водночас, за словами двох співрозмовників Politico, цей пакет не включатиме ракети великої дальності, які могли б долітати до Москви.

Військова допомога Україні

Нещодавно влада США затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того, повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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