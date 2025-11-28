ТЦК мобілізував відомого ексфутболіста Динамо та збірної України – що відомо

Ексфутболіст "Динамо" вже обрав службу в одному з підрозділів ЗСУ.

Дениса Гармаша мобілізували / колаж: Главред, фото: fcdynamo.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

Дениса Гармаша було мобілізовано до ЗСУ

Бронювання чи відстрочки від призову він не мав

Колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Дениса Гармаша було мобілізовано до ЗСУ. Про це повідомила пресслужба Київського міського ТЦК та СП.

Там написали, що в мережі поширюється маніпулятивна інформація про нібито затримання із застосуванням сили ексфутболіста.

"До уваги громадськості та представників медіа! В мережі поширюється маніпулятивна інформація про нібито затримання із застосуванням сили ексфутболіста одного з футбольних клубів. Також зазначається, що в нього вимагали ще і хабар", - йдеться у повідомленні.

Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, зазначається, що Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доправлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних.

Відомо, що бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав.

Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами, Денис Гармаш обрав службу в одному з підрозділів ЗСУ.

"Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило", - додали у пресслужбі.

Динамо - останні новини

Як повідомляв Главред, футбольний клуб "Динамо" (Київ) оголосив про серйозні зміни у тренерському штабі першої команди. Відтепер колектив звільнено від виконання обов’язків, а головним наставником тимчасово призначено Ігоря Костюка, який раніше керував юнацькою командою "Динамо" U19.

Хавбек "Динамо" та збірної України Володимир Бражко може покинути київську команду вже у зимове трансферне вікно. Його відхід може стати частиною плану клубу щодо омолодження складу та оптимізації зарплатної структури.

Легендарний екс-футболіст київського "Динамо" і збірної Радянського Союзу 63-річний Іван Яремчук заарештований у Польщі перед відбірковим матчем ЧС-2026 Україна - Азербайджан і вже понад 10 днів перебуває у в'язниці.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

