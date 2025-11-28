Трамп може пожертвувати інтересами України: найгірший прогноз щодо мирного плану

Дональду Трампу потрібні хороші відносини з Володимиром Путіним, тому що йому потрібен сильний партнер у битві з Китаєм.

З'явився прогноз переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот

Головне із заяв Орєшкіна:

У Путіна не вистачає гнучкості прийняти узгоджений зі США мирний план

Трампу не дадуть "піти з теми" українського врегулювання

Російський політолог Дмитро Орєшкін заявив про те, що в російського диктатора Володимира Путіна бракує гнучкості та реальних політичних ресурсів, щоб ухвалити узгоджений з американською стороною мирний план щодо України.

"У цьому вузькому коридорі для Путіна виникає проблема. Він скаже: "Ні, товаришу Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.), ось ці 19 пунктів нас не влаштовують". Формально це скаже Пєсков або хто-небудь ще, але сенс буде таким. І тоді виникає проблема для самого Трампа. Що далі? Чи скаже він: "Ну гаразд, Путіну протиснути не зміг - іду займатися Бангладеш або Тайванем, там мене поважають"? А тут що? Тоді виникає найгірший варіант, коли він залишає Україну і Росію "наодинці", а Західна Європа автоматично набуває величезної ролі, тому що їй доведеться заміщати позицію США", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт говорить про те, що для Америки це буде серйозною шкодою - фактично визнанням своєї некомпетентності та відходу з ключового глобального регіону. При цьому він вважає, що Трампу просто не дадуть "піти з теми" українського врегулювання, тому що "він занадто багато нашумів".

"Зовсім зістрибнути з теми йому не вдасться. І йому доведеться тиснути на Путіна", - вважає співрозмовник.

Водночас він переконаний у тому, що Трамп хоче вибудувати з Путіним дружні стосунки, тому що йому потрібен сильний партнер у битві з Китаєм.

/ Інфографіка: Главред

"Тому він готовий пожертвувати інтересами України заради інтересів Путіна. Або, можливо, є інші причини - можливо, у Путіна дійсно є компромат на Трампа. Ми не знаємо, можемо тільки припускати", - каже політолог.

При цьому, за його словами, поки що Трамп більше підіграє Путіну, ніж захищає Україну.

"Але можливості Трампа підігравати Путіну теж обмежені. І це важливо розуміти - рамки, в яких перебувають і Путін, і Зеленський, і Трамп. І європейські лідери теж", - додав Орєшкін.

Дивіться відео - інтерв'ю Дмитра Орєшкіна:

Мирний план Трампа: реакція Європи

Лідери цілої низки країн Європейського Союзу дізналися деталі мирної ініціативи президента США Дональда Трампа лише після того, як ЗМІ опублікували список із 28 її пунктів. Як повідомляє The New York Times із посиланням на 16 анонімних представників влади, зміст документа викликав серйозне занепокоєння в Європі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також опинився серед тих, хто познайомився з пропозиціями Трампа з новин. План не тільки неприємно здивував його своїм змістом, а й тим, що про нього не повідомили заздалегідь. Команді Мерца довелося неодноразово звертатися до офісу Трампа, щоб домогтися телефонної розмови з президентом США і отримати роз'яснення

Раніше повідомлялося про те, що мирний план США може стати "ударом" для Європи. Європейські партнери і сама Україна можуть зіткнутися із серйозною загрозою з боку РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ і США готуються до переговорів у Москві. "Нюанси" міжнародного визнання рішень щодо "українського врегулювання" обговорюватимуться на переговорах.

Нагадаємо, Главред писав, що в ОП, обговорюючи мирний план, запропонований США, заявили, що Україна не поступатиметься своїми територіями заради миру.

Про персону: Дмитро Орєшкін Дмитро Борисович Орєшкін - російський політолог, політичний географ і публіцист, який народився 27 червня 1953 року в Москві. Закінчив географічний факультет МДУ 1975 року і 1979-го захистив кандидатську дисертацію в Інституті географії РАН. Довгий час працював у цьому інституті, займаючись тематикою природних процесів і картографування. На тлі протестів у Росії 2011-2012 років став одним із найбільш цитованих незалежних політичних аналітиків. Останніми роками Дмитро Орєшкін виступає в російських і зарубіжних ЗМІ, коментуючи внутрішню політику, війну проти України, економічні та соціальні процеси. Послідовно і відкрито виступає проти російської агресії проти України.

