Українців попередили про нове зростання цін: які продукти подорожчають швидше за всіх

- Ціни на овочі борщового набору дещо знизилися
- У зимовий період очікується подорожчання овочів
На формування цін на плодоовочеві в грудні, за словами експертів, істотно впливають обсяги поставок, вартість зберігання і транспортування.
Також позначаються підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на паливо, йдеться в матеріалі Главреда.
"За даними Мінфіну України, станом на 23 листопада 2025 року порівняно з кінцем жовтня цього року ціни на овочі борщового набору дещо знизилися через розширення їхньої товарної пропозиції", - зазначила головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало.
За її даними, змінилися ціни на кілька овочів:
- буряк подешевшав до 10,37 грн/кг (-3,0 %);
- морква подешевшала до 11,37 грн/кг (-8,3 %);
- капуста білокачанна подешевшала до 10,16 грн/кг (-17,7 %);
- цибуля ріпчаста подешевшала до 7,93 грн/кг (-2,5%);
- картопля подорожчала до 17,20 грн/кг (+13,9 %).
За її словами, у зимовий період очікується сезонне щомісячне поступове подорожчання овочів - до 10 %, плодів - до 15 % проти нинішніх цін, зокрема через додаткові витрати на їхнє зберігання. Однак з огляду на вищу загальну пропозицію цибулі ріпчастої, буряка та картоплі цього року очікується менш помітне зростання цін.
Експерт про причини подорожчання: головне
Одним із чинників подорожчання жита стала невизначеність навколо майбутнього врожаю. Фахівці підкреслюють, що робити точні цінові прогнози поки неможливо: збиральна кампанія ще не стартувала, а погодні умови залишаються непередбачуваними.
"Жито належить до ярих культур, його збирання припадає на серпень-вересень. Однак уже зараз переробники та аграрії сигналізують про суттєву нестачу зерна на внутрішньому ринку", - пояснила експерт Світового банку Оксана Руженкова.
Раніше повідомлялося про те, скільки доведеться платити українцям за популярний продукт. Аналітик зазначив, що ціна залежатиме від погодних умов і ситуації на ринку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ціна на популярний продукт збільшилася. Якщо ще минулого місяця цей продукт можна було придбати за більш демократичними цінами, то з настанням сезону пікніків вартість істотно зросла.
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у зв'язку з погіршенням якості торішньої білоголової капусти внаслідок тривалого зберігання цього тижня ціни на неї в Україні різко знизилися.
Про персону: Інна Сало
Інна Сало - головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Вона займається дослідженнями та аналізом тенденцій на аграрному ринку, зокрема, цін на сільськогосподарську продукцію, а також міжнародної торгівлі та інтеграції у цій сфері.
