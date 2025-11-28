Українців попередили про нове зростання цін: які продукти подорожчають швидше за всіх

У зимовий період очікується сезонне щомісячне поступове подорожчання овочів, каже Інна Сало.

https://glavred.net/economics/ukraincev-predupredili-o-novom-roste-cen-kakie-produkty-podorozhayut-bystree-vseh-10719719.html Посилання скопійоване

Українців попередили про зміну цін на продкути / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Сало:

Ціни на овочі борщового набору дещо знизилися

У зимовий період очікується подорожчання овочів

На формування цін на плодоовочеві в грудні, за словами експертів, істотно впливають обсяги поставок, вартість зберігання і транспортування.

Також позначаються підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на паливо, йдеться в матеріалі Главреда.

відео дня

"За даними Мінфіну України, станом на 23 листопада 2025 року порівняно з кінцем жовтня цього року ціни на овочі борщового набору дещо знизилися через розширення їхньої товарної пропозиції", - зазначила головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало.

За її даними, змінилися ціни на кілька овочів:

буряк подешевшав до 10,37 грн/кг (-3,0 %);

морква подешевшала до 11,37 грн/кг (-8,3 %);

капуста білокачанна подешевшала до 10,16 грн/кг (-17,7 %);

цибуля ріпчаста подешевшала до 7,93 грн/кг (-2,5%);

картопля подорожчала до 17,20 грн/кг (+13,9 %).

За її словами, у зимовий період очікується сезонне щомісячне поступове подорожчання овочів - до 10 %, плодів - до 15 % проти нинішніх цін, зокрема через додаткові витрати на їхнє зберігання. Однак з огляду на вищу загальну пропозицію цибулі ріпчастої, буряка та картоплі цього року очікується менш помітне зростання цін.

/ Главред - інфографіка

Експерт про причини подорожчання: головне

Одним із чинників подорожчання жита стала невизначеність навколо майбутнього врожаю. Фахівці підкреслюють, що робити точні цінові прогнози поки неможливо: збиральна кампанія ще не стартувала, а погодні умови залишаються непередбачуваними.

"Жито належить до ярих культур, його збирання припадає на серпень-вересень. Однак уже зараз переробники та аграрії сигналізують про суттєву нестачу зерна на внутрішньому ринку", - пояснила експерт Світового банку Оксана Руженкова.

Раніше повідомлялося про те, скільки доведеться платити українцям за популярний продукт. Аналітик зазначив, що ціна залежатиме від погодних умов і ситуації на ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ціна на популярний продукт збільшилася. Якщо ще минулого місяця цей продукт можна було придбати за більш демократичними цінами, то з настанням сезону пікніків вартість істотно зросла.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у зв'язку з погіршенням якості торішньої білоголової капусти внаслідок тривалого зберігання цього тижня ціни на неї в Україні різко знизилися.

Читайте також:

Про персону: Інна Сало Інна Сало - головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Вона займається дослідженнями та аналізом тенденцій на аграрному ринку, зокрема, цін на сільськогосподарську продукцію, а також міжнародної торгівлі та інтеграції у цій сфері.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред