Єрмак йде у відставку: Зеленський розповів, хто стане новим главою ОП

Керівник Офісу президента написав заяву про відставку після новини про обшуки.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву на відставку. Це офіційно підтвердив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Президент наголосив на тому, що Київ проведе перезавантаження Офісу президента.

"Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій", - заявив Зеленський.

Він додав, що вже завтра, 29 листопада, будуть проведені консультації з тими, хто може стати новим керівником Офісу президента.

На сайті президента вже з'явився указ №868/2025 про відставку Єрмака.

"Звільнити Єрмака Андрія Борисовича з посади Керівника Офісу Президента України" - йдеться в тексті указу.

