Єрмак йде у відставку: Зеленський розповів, хто стане новим главою ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву на відставку. Це офіційно підтвердив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Президент наголосив на тому, що Київ проведе перезавантаження Офісу президента.
"Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій", - заявив Зеленський.
Він додав, що вже завтра, 29 листопада, будуть проведені консультації з тими, хто може стати новим керівником Офісу президента.
На сайті президента вже з'явився указ №868/2025 про відставку Єрмака.
"Звільнити Єрмака Андрія Борисовича з посади Керівника Офісу Президента України" - йдеться в тексті указу.
