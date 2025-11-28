'Є негативні сигнали': Зеленський анонсував перевірки та оцінку Кабміну

Зеленський наголосив, що з різних регіонів України надходить багато "негативних сигналів".

СБУ проведе перевірки / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/SecurSerUkraine

Ключові тези:

СБУ проведе аналіз ситуації в правоохоронній системі

Роботу чинних членів Кабміну буде піддано оцінці

Також Зеленський очікує кандидатур на міністрів енергетики та юстиції

Служба безпеки України проведе аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах країни. Причина в тому, що звідти надходить багато "негативних сигналів". Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я говорив зі Службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки і будуть рішення. Занадто багато негативу з регіонів. Ми домовилися, що Служба безпеки надасть мені інформацію швидко", - йдеться у заяві.

Президент також додав, що роботу чинних членів Кабміну буде піддано оцінці.

"Я розраховую, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі. Найголовніше — ухвалити бюджет на 2026 рік, тобто здатність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям", - підкреслив він.

Зеленський наголосив, що очікує кандидатур на міністрів енергетики та юстиції.

"Чинних міністрів потрібно оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні урядовці викликам і цієї зими, і цієї війни", - підсумував глава держави.

Вечірнє звернення Зеленського - відео:

Розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці

Як відомо, НАБУ та САП проводить розслідування щодо розкрадання та відмивання 100 мільйонів доларів в сфері енергетики.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявляв, що кожному винному має бути забезпечено невідворотне покарання.

"Очевидно, що має бути невідворотність покарання, і якщо є таке звинувачення — мають бути підозри та інші необхідні процесуальні дії, тож ми підтримуємо це", - наголосив він.

Як повідомляв Главред, 28 листопада НАБУ і САП проводили обшуки у Андрія Єрмака. Він підтвердив, що у нього вдома проводять обшуки та запевнив, що не перешкоджав слідчим діям та навіть сприяв.

Пізніше, президент України Володимир Зеленський офіційно пітвердив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву на відставку. Зеленський також додав, що що Київ проведе перезавантаження Офісу президента.

