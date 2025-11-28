Рус
Якби не Україна, танки РФ були б у Польщі: Каспаров розкритикував США і НАТО

Марія Николишин
28 листопада 2025, 15:27
Опозиціонер закликав надати Україні можливість перемогти, а не шукати компромісів із Кремлем.
Каспаров розкритикував дії США / колаж: Главред, фото: t.me/garrykasparov_official, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви Каспарова:

  • Україна стримує російські війська від вторгнення в Європу
  • НАТО втратило свою рішучість і перетворилося лише на абревіатуру
  • Україні вже чотири роки доводиться робити те, для чого створювали НАТО

Російський опозиціонер і колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров розкритикував пропозиції США щодо можливих домовленостей з Росією та сказав, що поступки Москві загрожують безпеці всієї Європи. Про це він заявив на Міжнародному форумі з безпеки в Галіфаксі (Halifax International Security Forum, HISF), який завершився 24 листопада в Новій Шотландії, Канада.

Зокрема, він закликав союзників не допустити рішень, які можуть послабити Україну.

"Як ми можемо серйозно обговорювати угоду, укладену бізнес-партнером Трампа? Це угода з нерухомістю, щоб збагатити сім'ю Трампа та продати Україну", - наголосив він.

За його словами, Україна фактично стримує російські війська від вторгнення в Європу.

"Якби не Україна, що стоїть перед Росією, то російські танки вже були б у Польщі", - продовжив опозиціонер.

Каспаров також вважає, що НАТО втратило свою рішучість і перетворилося лише на абревіатуру, адже Альянс так і не надав однозначної відповіді щодо готовності обороняти країни-члени.

"Річ не в тому, скільки у вас зброї, боєприпасів. Річ у тому, чи готові ви воювати й померти? О, це чудово. У вас є канадська бригада в Латвії. Який наказ у цієї бригади? Вони будуть стріляти, якщо росіяни перетнуть кордон? Ми знаємо відповідь. Переговори триватимуть вічність. Україні вже чотири роки доводиться робити те, для чого створювали НАТО: захищати Європу від російської агресії", - каже колишній чемпіон світу з шахів.

Крім того, Каспаров визнав, що як росіянин відчуває провину за поведінку власної країни, тому не може давати президенту України Володимиру Зеленському поради, як реагувати на тиск США.

Каспаров про домовленості з РФ - відео:

На які поступки має піти Росія

Раніше президент США Дональд Трамп говорячи про переговори щодо завершення війни сказав, що головною поступкою, на яку піде Росія, буде те, що вона просто припинить воювати.

"Головна поступка росіян полягає в тому, що вони припиняють бойові дії та не захоплюють більше земель. Ця земля через кілька місяців і так може опинитися у Росії. То що ж ви, хочете воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей", - зауважив він.

Війна РФ проти країн НАТО - що відомо

Нагадаємо, як повідомдяв Главред, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО слід оновити оцінки щодо можливого загострення з боку Росії. Він зазначив, що Москва може швидше відновити свій військовий потенціал і потенційно атакувати східну країну-члена Альянсу раніше, ніж очікувалося.

оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко говорив, що російські окупанти можуть відкрити фронт війни в Європі. Вони здатні швидко добитися потрібних для себе результатів в Естонії та створити там "Нарвську народну республіку".

Про персону: Гаррі Каспаров

Гаррі Кімович Каспаров (нар. 13 квітня 1963, Баку, Азербайджанська РСР) – радянський та російський шахіст азербайджанського походження, тринадцятий чемпіон світу з шахів, шаховий літератор і політик. Каспаров є восьмиразовим переможцем Всесвітніх Шахових олімпіад. Окрім того, він є володарем одинадцяти шахових "Оскарів" (призів найкращому шахісту року). Деякі експерти вважають Каспарова найкращим шахістом усіх часів.

Гаррі Каспаров – активний противник путінського режиму та війни в Україні. На даний момент є політичним втікачем та переховується в Хорватії, громадянином якої є з 2014-го року, пише Вікіпедія.

