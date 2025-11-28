Для водіїв в Україні готують маcштабну реформу: чи повернуть обов'язковий техогляд

Контрольні служби матимуть можливість зупинити на дорозі авто та перевірити його стан.

https://glavred.net/ukraine/dlya-voditeley-v-ukraine-gotovyat-masshtabnuyu-reformu-vernut-li-obyazatelnyy-tehosmotr-10719656.html Посилання скопійоване

Обов'язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

Головне з новини:

відео дня

В Україні готують обов’язковий техогляд для всіх авто

Планується впровадження придорожнього контролю техстану машин

Сертифікацію вживаних авто хочуть замінити на перший техогляд при ввезенні

В Україні готуються до масштабної реформи у сфері безпеки на дорогах - планують запровадити обов’язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями. Нині така вимога поширюється лише на комерційні вантажівки та автобуси.

Про це розповів заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач в інтерв’ю ЦТС. За його словами, новація стане серйозним викликом для країни:

"Великий напрямок, який буде для України непростим політично - це впровадження обов’язкового технічного контролю. Техогляд має передбачатися для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто".

Деркач наголосив, що в Європі техогляд - це базовий регламент, без якого неможливо забезпечити належний рівень безпеки. В Україні ж планують не лише запровадити регулярний контроль, а й створити систему придорожніх перевірок. Це дасть змогу службам зупиняти автомобілі та оцінювати їхній технічний стан прямо на трасі.

"Це буде непростий документ, але ми працюємо над тим, щоби це зробити", - зазначив посадовець.

Окремо у міністерстві працюють над законопроєктом, який змінить підхід до сертифікації вживаних авто, що ввозяться в Україну. Нинішня система, за словами Деркача, є "неефективним і часто корупційним інструментом, який не має аналогів у ЄС".

Замість сертифікації пропонують запровадити перший обов’язковий технічний контроль одразу після ввезення машини.

"Будемо його змінювати на обов’язковий технічний контроль. Тобто вживаний автомобіль, коли ввозитиметься в Україну, буде проходити не сертифікацію, а перший обов’язковий технічний контроль. Це ще один підхід, який крок за кроком приведе нас до обов’язкового технічного контролю для всіх автомобілів", - пояснив заступник міністра.

Таким чином, Україна поступово наближається до європейських стандартів у сфері автомобільної безпеки, де техогляд є невід’ємною частиною експлуатації транспортних засобів.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Центр транспортних стратегій Центр транспортних стратегій (ЦТС) - незалежний інформаційно-консалтинговий центр, зосереджений на дослідженні окремих транспортно-інфраструктурних проєктів, а також аналізі та прогнозах розвитку транспортного комплексу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред